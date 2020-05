BOATO NEL CANTIERE DEL PONTE DI GENOVA/ Gru contro tralicci dell’alta tensione

Pubblicità

Ancora paura nei pressi del Ponte di Genova, appena completato con la posa dell’ultima campata dopo un anno di lavori e il crollo del Ponte Morandi. Intorno alle ore 21 una gru che lavorava nel cantiere si è scontrata con un cavo dell’alta tensione, dando origine a un grande boato che si è udito distintamente a grande distanza. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito, la gru, come confermato dai Vigili del Fuoco che sono immediatamente accorsi sul posto, ha tranciato un cavo situato all’altezza del nuovo pilone del ponte in via Porro: oltre ai pompieri e alle forze dell’ordine una squadra di Terna, gestore della rete di trasmissione italiana in alta tensione è sul posto per verificare la situazione e soprattutto per capire se nella zona possano generarsi pericoli a causa di perdite di elettricità, con le squadre che stanno lavorando per mettere in sicurezza tutta la zona del Ponte di Genova.

BOATO AL PONTE DI GENOVA, IL COMUNICATO

La struttura commissariale di zona ha emesso un comunicato per fornire ufficialmente i primi particolari dell’accaduto: “Secondo i primi rilievi, attorno alle 21 di questa sera una gru nel corso di una manovra, all’interno del cantiere del Nuovo Viadotto Polcevera (lato levante), avrebbe scontrato un cavo dell’alta tensione. Non risultano feriti. Ulteriori approfondimenti sono in corso“. Al momento non sono arrivate segnalazioni ai Vigili del Fuoco in merito a black-out da parte dei residenti al di fuori del Campasso. Sono stati però segnalati alcuni cali di tensione in diversi quartieri di Genova, anche lontano dal cantiere del nuovo Ponte, per questo le squadre di Terna si sono immediatamente attivate per evitare disagi collaterali superiori a quella che fortunatamente è stata l’entità dell’incidente. A Genova la paura è stata tanta e le sirene dei mezzi d’emergenza entrate in azione hanno ricordato la tragedia del Ponte Morandi e la concitazione di quei terribili momenti.



