Bob Lee fondatore di Cash App ucciso, Nima Momeni sotto accusa/ L’esito dell’autopsia

L’autopsia sul corpo di Bob Lee, miliardario 43enne ucciso a San Francisco la notte tra il 3 e il 4 aprile scorsi, avrebbe portato a galla importanti elementi sulle cause del decesso. Lee sarebbe stato aggredito da un 38enne che conosceva, Nima Momeni, e che lo avrebbe colpito almeno tre volte con un coltello provocando ferite letali a carico di cuore e polmoni. Nonostante l’intervento d’urgenza eseguito dopo la chiamata al 911 che lo stesso Bob Lee avrebbe fatto sostenendo di essere stato accoltellato, per il manager non ci sarebbe stato nulla da fare.

Secondo l’inchiesta, riporta Huffington Post, Nima Momeni avrebbe assassinato Bob Lee perché convinto di una relazione extraconiugale tra sua sorella, Khazar Elyassnia, e la vittima. Durante una serata in compagnia, i due uomini si sarebbero trovati all’interno dell’appartamento della donna e sarebbe scoppiata una lite nella quale Momeni avrebbe chiesto a Lee se facessero uso di sostanze stupefacenti. Un diverbio degenerato, stando alle indagini, e poi sfociato nel sangue qualche ora più tardi con Bob Lee colpito a morte con tre coltellate, inferte in punti vitali, e abbandonato tra le vie di un quartiere bene della città. Secondo quanto emerso sul risultato degli esami tossicologici, nel sangue della vittima sarebbero state rilevate tracce di un mix di droghe e alcol, oltre ad alcuni farmaci. In particolare, avrebbe svelato l’accertamento autoptico, cocaina e ketamina.

La ricostruzione dell’omicidio di Bob Lee e cosa rischia il presunto killer Noma Momeni

L’omicidio di Bob Lee ha scosso le cronache d’oltreoceano e soprattutto gli ambienti più esclusivi per via dell’identità di vittima e presunto killer, entrambi noti e affermati nel loro settore. Lee manager di successo, fondatore di Cash App e 43 anni vissuti intensamente sull’onda di una carriera in costante fermento, Momeni con un passato da studente a Berkeley e una storia di successo come consulente tecnologico nel cuore della San Francisco Bay Area. Bob Lee, secondo l’accusa a carico del 38enne finito a processo per l’omicidio, è stato dichiarato morto in ospedale dopo essere stato trovato per strada, riverso a terra in una pozza di sangue, dai soccorritori che lui stesso aveva trovato la forza di allertare dopo essere stato accoltellato.

Alcuni giorni dopo il decesso, le autorità hanno arrestato Nima Momeni e i pubblici ministeri, riferisce Huffington Post, avrebberop così ricostruito la presunta dinamica degli eventi: dopo aver discusso animatamente con la vittima per questioni legate alla sorella stessa di Momeni, il 38enne avrebbe portato Bob Lee in un luogo appartato e lo avrebbe colpito ripetutamente con un’arma da taglio, verosimilmente il coltello da cucina recuperato dagli inquirenti sulla scena del crimine. I fendenti avrebbero raggiunto cuore e polmoni, provocando ferite gravissime. Bob Lee sarebbe stato lasciato a terra, da solo e agonizzante, dal suo stesso assassino. Secondo quanto riporta la stampa statunitense, in caso di condanna Momeni rischierebbe 26 anni di reclusione.











