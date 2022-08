Bob Sinclair: in discoteca parte il coro “Pioli is on fire”/ Il dj incredulo e…

Bob Sinclair spiazzato dal coro dei tifosi

Bob Sinclair, dj francese di fama mondiale, è stato il protagonista di una serata presso una discoteca di Padova dove sono arrivate tantissime persone per ballare sulle note trasmesse dalla sua consolle. I successi di Bob Sinclair, conosciutissimi da tutti, hanno fatto ballare e divertire tutte le persone presenti alla serata in discoteca che hanno apprezzato il talento e la professionalità del dj che, a sua volta, ha ricevuto una sorpresa dal pubblico.

Mentre mixava facendo scatenare tutti in pista, Sinclair è stato sorpreso da un coro inedito che, probabilmente, fino a quel momento, non aveva ancora ascoltato. Dopo i vari successi Rock This Party, World hold on, Love Generation, Sound of Freedom, Sinclair ha fatto partire Freed from Desire di Gala, il brano del 1996 prodotto in collaborazione con Molella e Phil Jay e che ha scatenato i tifosi del Milan presenti in quel momento in discoteca.

Bob Sinclair, la reazione al coro per Pioli

Mentre nella discoteca risuonava Freed from Desire di Gala, nel momento in cui avrebbe dovuto intonare il ritornello «Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na», il pubblico entusiasta ha cambiato intonando «Pioli is on fire».

Il coro ha sorpreso Sinclair che, inizialmente, si è guardato per capire il motivo di quel coro, ma dopo averlo ascoltato più volte, il dj francese si è rassegnato andando avanti con i brani in scaletta. Il video del momento è così diventato virale sui social.

