Bob Sinclair unisce le forze con un’ex allieva di Amici/ Il nuovo singolo in uscita

Amici di Maria De Filippi mette a segno un nuovo duetto internazionale

Nel corso delle sue 21 edizioni, Amici di Maria De Filippi ha sfornato talenti nel canto che nel giro di poco tempo si sono imposti per il loro successo e l’influenza esercitati nell’industria musicale made in Italy e non solo. Basti pensare alla vincitrice di Amici 21, Gaia Gozzi, che, oltre a imporsi come un’hit maker in Italia ha riscosso successo anche all’estero , duettando con la star internazionale Sean Paul. E proprio dell’edizione che ha decretato il trionfo di Gaia al talent di Canale 5 un’altra artista ed ex allieva della scuola di Maria De Filippi è appena riuscita a coronare il sogno di un duetto international. Di chi si tratta? Nyv è la cantante fortunata del momento nonché ex Amici 19, che come emerge in rete è ora protagonista di un featuring insieme al dj Bob Sinclair.

Il singolo che vede duettare Nyv con l’amatissimo dj Bob Sinclair si intitola Borderline ed è stato rilasciato lo scorso 13 maggio, per la gioia dei fedeli estimatori della musica da consolle.

Bob Sinclair si lascia immortalare insieme all’ex Amici

Lo stesso divo della musica dance dagli occhi di ghiaccio e dalle origini francesi, Bob Sinclair, si è lasciato immortalare in un video poi condiviso via social, dove lui appare al fianco di Nyv mentre i due fanno promozione radiofonica al loro nuovo lavoro musicale, che si candida all’elezione di power hit dell’estate 2022.

Il duetto internazionale conseguito dall’ex Amici 19 dimostra che non sempre il mancato accesso alla finale per un cantante che abbia preso parte ad un talent sia indice di fallimento nella musica. Nyv, nonostante la mancata partecipazione alla finale di Amici 19, può ora vantare la soddisfazione di affiancare in musica il sexy Bob Sinclair, sulle note di Borderline.

