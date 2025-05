La puntata odierna de La Volta Buona ci ha regalato un colpo di scena finale; a gran sorpresa, appena dopo l’intervista e poi la presentazione del nuovo singolo di Iva Zanicchi, Caterina Balivo ha annunciato un collegamento con Bob Sinclar. Il celebre dj francese pare essere grande amico del produttore della cantante, Giacomo Maiolini; proprio lui avrebbe dunque propiziato questo particolare e inatteso incontro tra l’artista francese e la tv italiana, il tutto alla presenza della nostra Iva Zanicchi.

Ferragosto, tutti i concerti di oggi 15 agosto 2024/ A Lanciano Eugenio Bennato, Gaia in spiaggia a Vasto

“Dal rapporto professionale è nata poi un’amicizia”, queste le parole di Giacomo Maiolini a proposito del rapporto con Bob Sinclar che è stato poi incalzato da Caterina Balivo a proposito degli appuntamenti nel nostro Paese in vista dell’estate. “Certo che verrò in Italia, è La Mecca della musica; la destinazione numero 1 per l’estate. Farò un tour in tutta Italia”. Il dj non si è però pronunciato a proposito delle sue preferenze tra gli artisti nostrani: “E’ difficile rispondere, mi avete colto in contropiede”.

Caterina Balivo ‘incalza’ Bob Sinclar: “Vogliamo un remix per Iva Zanicchi”, ma il dj francese sembra infastidito…

Dopo l’iniziale scambio di battute non poteva che intervenire anche Iva Zanicchi che si è lasciata andare ad un simpatico appello per Bob Sinclar: “Sono una vecchia cantante italiana, si ricordi di me mi raccomando! Ho 85 anni, ma sono ancora giovane!”. Il dj non si è sottratto al siparietto: “Nella musica l’età non esiste, nessun problema”. Rilancia Caterina Balivo: “Sogniamo un remix con Iva Zanicchi per la canzone ‘Zingara’…”, e qui il cantante si è limitato ad un gesto di assenso ma senza proferir parola, tanto da alimentare una puntuale battuta da parte di Iva Zanicchi. “Lui è rimasto un po’ perplesso, soprattutto mi sembra un tipo molto allegro…”.

Resta un piccolo ‘mistero’ sulla partecipazione in collegamento di Bob Sinclar a La Volta Buona; il dj francese infatti, pur essendo durata una manciata di minuti la conversazione, è stato beccato da alcune inquadrature nel bel mezzo di alcune espressioni del viso che sembravano di dissenso e fastidio. Difficile capire se fosse infastidito dalla conversazione o da altro; certo è che il linguaggio del suo viso sembrava mettere in evidenza un umore non proprio placido.