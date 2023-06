Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky/ Video, colpa di una battuta sessista su ragazze in Spagna

I due commentatori di Sky Sport F1 Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, sono stati sospesi dall’emittente per un weekend, a seguito delle polemiche sorte dopo alcune battute degli stessi, ritenute sessiste Durante la diretta da Barcellona, in occasione del Gp di Spagna dello scorso weekend, i due si sono soffermati un po’ troppo su alcune ragazze presenti nel paddocck. Si parlava del pacchetto di aggiornamenti portato da Ferrari in Catalogna e ad un certo punto Matteo Bobbi ha detto in diretta tv: “Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se ci gira”, invitando quindi Valsecchi a notare due ragazze dietro di lui.

La replica: “Già li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, io alzo le mani!”. Con loro anche Federica Masolin, che sconsolata ha aggiunto: “Io chiedo asilo politico ragazzi!”. Un video che è divenuto virale nel giro di pochissimo tempo, al punto che la stessa giornalista ha letto un commento in diretta tv via Twitter: “Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?”. E Bobbi ha spiegato: “Eh io mi sa che se arrivo a casa due mazzate le prendo”. Mentre Valsecchi ha scherzato: “Io ho già fatto due volte l’operazione agli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose, perciò…”.

BOBBI E VALSECCHI SOSPESI DA SKY: LE SCUSE DEI DUE GIORNALISTI

Dopo la diffusione del filmato è scoppiata una vera e propria bufera nei confronti dei due, al punto che Sky è dovuta intervenire, sospendendo per un weekend (la gara che si terrà in Canada il 18 giugno), il duo. “Mi dispiace, tanto – le scuse di Valsecchi via social – perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero”.

Questo infine Matteo Bobbi: "Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice, nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Sono finito in ghiaia. Essendo tutto altro che una persona irrispettosa chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e verso le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto. Da 10 anni commento la F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai e in 10 anni non mi ero mai trovato in una situazione così spiacevole. Ho sempre pensato che dagli errori si capisce, si impara e si riparte. Qual che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista".













