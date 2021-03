Bobby Brown jr morto di overdose accidentale/ Mix di alcol, cocaina e antidolorifico

Bobby Brown Junior è morto dopo un mix ritenuto accidentale di alcol, cocaina e di un antidolorifico. La sua scomparsa era avvenuta lo scorso 18 novembre presso Encino, in California (Stati Uniti), dove lo stesso figlio di Bobby Brown senior (cantante R&B), ex marito della compianta Whitney Houston e di Kim Ward, era stato trovato senza vita. A rivelare le cause del decesso è stata l’autopsia eseguita sulla 28enne vittima, così come reso pubblico dal Sun.

Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Martina e Rosa esploderanno?

Da quanto emerge dal rapporto stilato dal coroner, il medico legale di Los Angeles, Bobby Brown Junior avrebbe avuto un passato di dipendenza da alcol e droghe: «Da due-tre giorni – ha spiegato lo stesso medico nell’esame autoptico, come riportato dal sito ufficiale del Corriere della Sera – soffriva di congestione, ma senza febbre o altri sintomi influenzali e nelle ore precedenti il suo ritrovamento, aveva bevuto una bottiglia e mezza di tequila, sniffato tre strisce di cocaina e preso una compressa di Percocet (è la marca di un potente antidolorifico, ndr). Sul braccio destro, sotto la spalla, si nota inoltre una piccola abrasione».

Vittorio Brumotti, aggredito inviato Striscia/ Sassate a Reggio Emilia "Scioccato..."

BOBBY BROWN JR MORTO DI OVERDOSE ACCIDENTALE: IL SECONDO FIGLIO PERSO DAL CANTANTE

Bobby Brown Junior era stato trovato senza vita da Anna Reed, la sua ragazza, attorno alle ore 2 del pomeriggio locali del 18 novembre scorso. Inizialmente, appena visto, lei e i suoi amici credevano che Bobby stesse dormendo, ma dopo un po’ si sono accorti che non si svegliava e che lo stesso non riprendeva conoscenza; di conseguenza sono stati allertati i paramedici che sono giunti pochi minuti dopo presso l’abitazione segnalata, ma nonostante i numerosi tentativi per rianimarlo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane musicista. Per Bobby Brown Senior si tratta del secondo figlio morto nel giro di pochi anni, visto che oltre a “Junior”, nel 2015 era venuta a mancare Bobby Kristina, avuto dalla Houston, anch’essa trovata senza vita con alti livelli di cocaina e di alcol nel sangue.

LEGGI ANCHE:

ELISABETTA, MOGLIE GIOVANNI SCIFONI/ I figli Tommaso, Cecilia e Marco: "Famiglia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA