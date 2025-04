Whitney Houston è stata sposata dal 1992 con Bobby Brown, cantante, rapper e ballerino nonché attore statunitense. Nato a Boston, Brown ha venduto nel coro della sua lunga carriera 50 e più milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo nome è dunque noto per la sua attività musicale ma anche per il matrimonio sfortunato con Whitney Houston, che ha portato i due ad autodistruggersi e a rovinare le rispettive carriere musicali. Brown, che ha sposato Whitney nel 1992, ha avuto con lei una figlia nata l’anno successivo, Bobbi Kristina.

Nel 2003, quando la figlia aveva dieci anni, Bobby Brown è stato arrestato con diverse accuse: tra queste anche violenze e maltrattamenti ai danni della moglie. I due, infatti, hanno vissuto un amore tossico, fatto di dipendenza dalle droghe e violenza. Dopo la morte della cantante, arrivata nel 2012, diversi giornali e persone vicine alla cantante hanno sostenuto la responsabilità del marito di Whitney Houston nella sua morte, arrivata in un hotel di Los Angeles per via di un malore dopo un cocktail letale di droghe.

Bobby Brown, marito di Whitney Houston: due lutti importanti nella vita del rapper

Bobby Brown, marito di Whitney Houston, ha vissuto con l’artista un amore tormentato, fatto anche di violenze. In passato, infatti, il rapper è stato anche arrestato per via dei presunti maltrattamenti ai danni della grande artista afroamericana. Violenze che, più avanti, l’ex marito della cantante ha anche ammesso.

Bobby Brown ha vissuto dei grandi dolori nel corso della vita: al di là della morte prematura della ex moglie, il rapper ha dovuto fare i conti nel 2015 con la scomparsa della figlia Bobbi Kristina, e non soltanto. Cinque anni più tardi, infatti, il cantautore di Boston ha perso anche il figlio, Bobby Brown Jr, nato dall’amore con Kim Ward. Anche il ragazzo, secondo quanto emerso, sarebbe morto per overdose. Il rapper ha avuto in totale sette figli, di cui due scomparsi in circostanze tragiche.

