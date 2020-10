Bobby Riggs e la battaglia dei sessi/ La partita con Billie Jean King ha fatto storia

Robert Larimore Riggs, detto Bobby Riggs è stato uno dei tennista statunitensi di maggior successo della storia. Conosciuto in tutto il mondo, Bobby ha anche un altro primato nella sua straordinaria carriera: quello di aver giocato la partita storica del 1973 contro la campionessa mondiale femminile Billie Jean King. Un evento che è passato alla storia come “la battaglia dei sessi” considerando che quelli erano anni segnati dalla rivoluzione sessuale e dall’ascesa del movimento femminista. “La battaglia dei sessi” è stato uno degli eventi sportivi più seguiti e discussi di sempre catalizzando l’attenzione di 90 milioni di spettatori in tutto il mondo. La sfida tra Bobby Riggs e la la campionessa mondiale femminile Billie Jean King si è giocata non solo su un campo da tennis, ma anche fuori visto che entrambi hanno dovuto lottare contro i pregiudizi della gente, ma anche contro vizi. Billie Jean King, dismessi i panni di atleta e campionessa di tennista, ha dovuto lottare per affermare la propria sessualità intenta ad approfondire una conoscenza con Marilyn Barnett, mentre Riggs lottava contro il vizio del gioco e delle scommesse che l’hanno portato a mettere in pericolo la famiglia.

Chi è Bobby Riggs de La Battaglia dei Sessi

Classe 1918, Robert Larimore Riggs, detto Bobby Riggs è nato il 25 febbraio a Los Angeles. A soli 20 anni partecipare come dilettante alla Coppa Davis giocando un ruolo importantissimo nella vittoria finale contro Adrian Quist. Un anno dopo è tra i finalisti degli Internazionali di Francia e a Wimbledon mettendo a centro ben tre vittorie: il singolare maschile, il doppio maschile insieme a Elwood Cooke e il doppio misto insieme a Alice Marble. Ma non finisce qui: poco dopo trionfa durante gli U.S. National Championships sconfiggendo nel match finale Welby van Horn. Sono anni di grandissimi successi e vittorie per Riggs: nel 1940 partecipa agli U.S. National Championships, ma questa volta viene sconfitto in finale da Donald McNeill, mentre trionfa nel doppio misto in coppia con Alice Marble. Durante il periodo 1941 e 1948 è tra i tennisti più importante conquistando il primo posto come amatore nel 1941 e da professionista nel 1946. Non solo, alcuni anni dopo è stato omaggiato della International Tennis Hall of Fame. Un’altra importante occasione arriva nel 1973 quando decide, all’età di 55 anni, di tornare in campo sfidando le migliori tenniste donne dell’epoca: da Margaret Smith Court fino alla sfida storica contro Billie Jean King.



