Veronica Satti, chi è il padre Bobby Solo: "Per anni è mancato, poi ci siamo ritrovati"

Nel corso di Veronica Satti c’è stato spazio per un rapporto controverso con papà Bobby Solo, uno degli artisti italiani più apprezzati del piccolo schermo. Come noto, i due si sono ritrovati qualche anno fa grazie al Grande Fratello e sono stati capaci di vivere una nuova fase di vita. Abbiamo conosciuto molto della storia artistica di Bobby Solo, per anni molto meno riguardo ad alcuni aspetti della sua vita privata che ha portato in dote diversi colpi di scena, uno di questi anche riguardo alla professione.

“Mio padre non voleva assolutamente che io facessi il cantante. Era un grande appassionato di opera ma desiderava che io diventassi avvocato o ingegnere” ha detto Bobby Solo in una vecchia intervista concessa a Citofonare Rai2, ex programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego sul piccolo schermo. Bobby Solo e la figlia Veronica Setti si sono ritrovati da qualche anno, dando vita a un nuovo legame.

Bobby Solo e Veronica Satti, un rapporto tumultuoso

In passato la figlia d’arte ha raccontato il rapporto quasi a intermittenza vissuto al fianco del padre. Un legame tosto, che ha vissuto pagine importanti e altre ben più complicate, in una intervista concessa al podcast One More Time, Veronica Satti ha raccontato:

“I figli sono di chi li cresce. E papà Bobby lo sa. Gliel’ho detto in un viaggio a New York, in cui ci siamo riconciliati. Al nostro primo incontro dopo anni mi feci accompagnare da due amici” le parole della donna che ha anche confidato di non essersi sentita abbastanza amata nella vita. Un legame non perfetto, ma che è riuscito a superare alcuni ostacoli, anche se la donna ancora oggi si porta sulla pelle ferite che faticheranno a rimarginarsi nel corso della vita.

