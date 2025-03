Chi è Bobby Solo, la curiosa storia del noto artista

Tra i protagonisti della puntata odierna di Domenica In troveremo Bobby Solo, il noto cantante capace di segnare un’epoca e popolarissimo tra gli anni ’60 e ’80. Nato nella Capitale e proveniente da una famiglia originaria del Friuli Venezia Giulia, fin dai primi anni l’arista si è avvicinato al mondo della musica e nel dettaglio al rock’n roll, impara a suonare la chitarra e poi compone le prime canzoni, un passo alla volta Bobby Solo decide di trasferirsi in quel di Milano dal padre, dove però le aspettative erano diverse riguardo alle ambizioni del cantante, che la famiglia sognava di vedere in vesti diverse:

“Mio padre non voleva assolutamente che io facessi il cantante. Era un grande appassionato di opera ma desiderava che io diventassi avvocato o ingegnere” ha raccontato qualche tempo fa nel programma di Simona Ventura e Paola Perego Citofonare Rai 2. Nonostante questo però Bobby Solo ha deciso di rincorrere il suo sogno, arrivando a vincere il Festival di Sanremo nel 1969 e nel 1969.

Bobby Solo e il flop a Sanremo di Una lacrima sul viso

Nonostante la sua carriera sempre più lanciata, prima del grande successo sanremese nel 1965, Bobby Solo si ritrovò a masticare un boccone amaro in gara al Festival di Sanremo.

Era il 1964, quando il cantante si ritrovò a fare i conti con il flop di Una lacrima sul viso, una delle canzoni più iconiche di Solo, che perse la voce proprio prima di esibirsi con la canzone in gara nella kermesse musicale. Un evento che non fece perdere d’animo il cantante, che da quel momento in poi riuscì a vivere una grande fase di carriera, volando verso i traguardi raggiunti.

