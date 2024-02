Bobby Solo choc: “Ho un’ernia inguinale, mi opero il 26 febbraio”/ “Pensavo di fare il giovane e…”

Bobby Solo e il rapporto con i genitori: “Non volevano facessi il cantante”

Bobby Solo, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato a lungo della sua lunga carriera ma anche del rapporto con i suoi genitori: “Mia mamma mi voleva parroco perchè diceva: “Così le donne cattive non ti faranno soffrire, però io non l’ho accontentata. Ho fatto tutto il contrario di quello che mi ha detto. Essendo l’unico figlio maschio mia madre voleva tenermi sotto le sue ali e non voleva che mi sposassi.”

L’artista ha poi parlato dell’incontro con Little Tony: “Mi vede spaventato e mi dice: “Vieni con me, ti porta a pranzo e a cena”. Mi ha pagato pranzo e cena per dieci giorni. Mamma mi aveva dato dieci mila lire e servivano per dieci giorni pranzo e cena; non li ho usati perchè Tony mi aveva pagato tutto“.

Bobby Solo annuncia di dover affrontare un’operazione

“Ho un’ernia inguinale devo operarmi il 26 febbraio. Quattro mesi settimana fa, credendo di avere 50 anni, ho sollevato due amplificatori da 30 chili l’uno e mi sono venute le ernie. Volevo fare il giovane” annuncia l’artista suscitando l’ilarità ma anche la preoccupazione di Caterina Balivo a La volta buona.

Questo non ha impedito a Bobby Solo di esibirsi dal vivo nella trasmissione perchè, come dichiarava a Bella Ma’: Anche io subisco la terapia della musica. Quando suono e canto mi sento benissimo. Quando, invece, non posso mi sento triste. In casa ho uno studio molto piccolo dove suono”. Dunque, la musica è senza dubbio una sorta di medicina per l’artista che aveva presentato anche per quest’anno dei brani a Sanremo 2024, rifiutati da Amadeus: “Quest’anno ho presentato 3 brani ad Amadeus, però evidentemente non valgono abbastanza…non saranno buoni” affermava nel programma di Diaco.

