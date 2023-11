Bobby Solo choc: “Mi hanno operato 15 giorni fa”/ Come sta? “Presto dovrò tornare in ospedale per un’ernia”

Bobby Solo a BellaMà: “Sono stato operato pochi giorni fa e presto dovrò tornare in ospedale”

Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMà, Bobby Solo ripercorre la sua carriera sin dagli albori. Prima però esordisce ammettendo di essere stato in ospedale solo pochi giorni fa a causa di un intervento: “È arrivata un’ernia e non ho potuto ballare più. – ha spiegato il cantante – Mi hanno operato 15 giorni fa. Adesso è chiusa, è tutto a posto, però ne devo fare un’altra, perché io non mi faccio mai mancare nulla.” Un problema, ha spiegato Solo, causato dal sollevamento di due casse musicali: “Credevo di essere un 50enne e mi sono spuntate due ernie!” ha ironizzato.

Dopo aver tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute, Bobby Solo ripercorre i suoi albori nel mondo della musica, una passione nata soprattutto grazie ad Elvis Presley. “Elvis è stato il primo amore, poi ho cercato di capire delle cose in più su di lui, ovvero se aveva capito tutto lui o se aveva trovato ispirazioni. Ho scoperto che era la seconda.” ha raccontato il cantante.

Elvis Presley è stato per Bobby Solo grande ispirazione, ma per lui lo sono anche volti molto più recenti della musica italiana ed internazionale, come i Maneskin. Di loro il cantante ha dichiarato: “Sono molto bravi, suonano dal vivo. Oggi molta musica è già preconfezionata, invece loro suonano live, come ai tempi preistorici. Quindi sono molto onorato e felice che loro portano nel mondo la musica italiana con il loro rock. Spero di conoscerli!” è l’appello lanciato sul finale da Bobby Solo.

