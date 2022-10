Bobby Solo: “Colpo di fulmine con mia moglie Tracy”/ “Lei chiese autografo io numero”

Bobby Solo, ospite di Marco Lioni a ItaliaSì su Rai 1, ha parlato della sua storia d’amore con Tracy Quade, che ha origini coreane: “È stato un vero e proprio colpo di fulmine”, ha ammesso. I due si sono incontrati per la prima volta su un aereo per New York. La donna, a quei tempi, aveva 25 anni e lavorava come assistente di volo. “Appena l’ho vista, mi sono follemente innamorato e ho detto al mio manager che l’avrei sposata. Lei non mi conosceva, ma il capo cabina sì e le disse di chiedermi un autografo. Io glielo feci, ma in cambio le chiesi il numero”, ha ricordato.

Bobby Solo "Mio padre non voleva facessi musica"/ "Little Tony? Nessuna rivalità..."

Il cantante non perse tempo a chiamarla, ma qualcosa andò storto. “Mi rispose un ospedale. Inizialmente pensavo che lavorasse anche lì, ma non la conoscevano ed ero disperato. Andai da Maurizio Maiorana, il mio bassista, e lui capì che c’era un numero scritto male. Composi quello giusto e iniziammo a sentirci”. Da lì non si sono mai lasciati. “Lei veniva ogni tanto a trovarmi in Italia, vedevo che qui era felice”.

Bobby Solo: "Figlio a 67 anni? Miracolo"/ "Uccidevo topi per imparare la chitarra"

Bobby Solo: “Colpo di fulmine con mia moglie Tracy”. Il matrimonio

Bobby Solo e la moglie Tracy Quade si sono sposati nel 1995, poco dopo essersi conosciuti su quell’aereo per New York. “Io ero preoccupato per la nostra differenza di età. Avevo 50 anni, lei 25. Le dissi che avrei voluto sposarla, ma che c’era questo problema. Per lei però non lo è mai stato, così dopo sei mesi organizzammo il matrimonio”, ha raccontato. Adesso hanno una splendida famiglia allargata. La loro unione, due anni fa, è stata coronata dalla nascita del piccolo Ryan. “Inizialmente non riuscivamo ad avere figli, poi è arrivato”.

Bobby Solo "Ho iniziato a cantare per Betsy Mc Govern"/ "La amavo ma lei voleva Elvis, così la svolta…"

In molti, complice la differenza di età, non credevano che sarebbe durata molto. Invece sono già ventisei anni di matrimonio. “In passato sono stato un birbantello e da giovane mi innamoravo delle donne mature. È per questo che i miei testimoni, prima delle nozze, scommisero sul fatto che ci saremmo separati dopo un anno. Invece siamo ancora qui, più uniti che mai”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA