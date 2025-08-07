Bobby Solo, in un'intervista al Messaggero, parla di droghe, di carriera, di Sanremo e dice no alla partecipazione a Ballando con le stelle

Bobby Solo si è raccontato in una lunga intervista al Messaggero durante la quale ha raccontato numerosi aneddoti della sua carriera, svelando anche i suoi progetti per il futuro. Il celebre cantante, il cui nome vero è Roberto Satti, ha parlato di ‘scandali’, svelando di aver provato alcune droghe: “Ho provato un po’ di marijuana. Nel ‘66 provai anche l’amfetamina”, ha ammesso Solo, spiegando che non è però andata benissimo. Il cantante si è sentito così male da temere di morire: “Quella sera a Lamezia Terme me la vidi brutta… chiamammo un medico…”.

“Sono 30 anni che non tocco più nulla”, ha però tenuto a specificare Bobby Solo nel corso della sua intervista, nella quale ha parlato anche di carriera e della volontà di non ritirarsi mai: “Voglio morire sul palco”, ha infatti ammesso l’artista.

Bobby Solo dice no a Ballando con le stelle, poi parla dei ‘no’ ricevuti a Sanremo

E a proposito di musica, Bobby Solo non ha fatto mistero di voler tornare a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo, anche se negli ultimi anni quelli ricevuti sono stati soltanto dei ‘no’. “Tornare a Sanremo? Se mi prendono. Amadeus mi ha detto no 5 volte e l’anno scorso mi ha scartato pure Conti”, ha rivelato il cantante, che potrebbe però proporre una nuova canzone per Sanremo 2026, non essendo disposto ad arrendersi. Ciò che scarta per il suo futuro è invece una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che sta già assoldando i primi concorrenti ufficiali: “Io a Ballando con le Stelle? Macché. Non fa per me. Io faccio il musicista. Sarei ridicolo. Ballo, ma solo sul palco quando faccio rock’n’roll.”, ha sentenziato il cantante, dando un no diretto alla conduttrice.

