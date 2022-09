Bobby Solo: “Figlio a 67 anni? Miracolo”/ “Uccidevo topi per imparare la chitarra”

Bobby Solo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su Rai Due. L’artista, che nel 2023 festeggerà 60 anni di carriera, ha rivelato che all’età di 14 anni non aveva le idee molto chiare sul suo futuro, se non che “volevo fare il ferroviere, ma non quello che guida i treni, bensì l’addetto allo scambio dei binari. Poi è arrivata la passione per la musica: conoscevo la figlia di un giornalista del ‘New York Herald Tribune’ e il nostro è stato un amore platonico, senza neanche un bacio. Lei mi parlava sempre di Elvis Presley, non avevo idea di chi fosse”.

Attraverso una parente negli States, “mi feci mandare tre quarantacinque giri e due vinili: così imparai a conoscerlo e tentai di camuffarmi per piacere alla ragazzina. Mia mamma mi ha regalato anche una chitarra, solo che credevo che suonasse da sola e rimasi deluso… Allora, sotto il mio appartamento c’era un falegname, che aveva il laboratorio invaso di topi e di pantegane. Facemmo un accordo: per ogni roditore che avessi eliminato con la mia fionda, lui mi avrebbe insegnato un accordo di chitarra”.

Bobby Solo ha poi raccontato a Pierluigi Diaco che si ritirò dal canto nel 1977 e aprì una sala d’incisione: “Ho avuto l’onore di ricevere come provino Pino Daniele. Poi sono arrivati Alan Sorrenti, Patty Pravo…”. Grandi nomi, indubbiamente, ma tra le emozioni più grandi c’è stata quella di ridiventare genitore in età avanzata: “Le critiche non mi hanno ferito. Piuttosto, sono rimasto colpito dal fatto che a 67 anni sia riuscito a fare un figlio, il mio Ryan, che ha quasi 10 anni! È stato veramente un miracolo, ma è nato naturalmente. Quando ho fatto i primi figli, a 23 anni, ero sempre all’estero in tournée e mia mamma, triestina, Mariolina Satti, faceva la baby-sitter”.

Oggi Bobby Solo, ha confessato, vive solo il presente: “Non ho mai analizzato il passato. Credo sia importante concentrarsi sull’oggi e non rifugiarsi in ciò che è stato, soprattutto a 77 anni e mezzo”.











