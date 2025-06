Non è certo uno dei peggiori strafalcioni in diretta tv, ma forse piuttosto che usare determinati termini sarebbe più consono optare per un sinonimo: Bobby Solo è incappato in una gaffe – ovviamente con ingenuità e non con intento irrispettoso e/o offensivo – durante l’intervista di oggi a La Volta Buona. L’icona della musica italiana si è seduto al divano di Caterina Balivo con la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan e proprio parlando del rapporto con quest’ultimo si è fatto sfuggire un termine evitabile.

Nel corso dell’intervista nel salotto de La Volta Buona, Bobby Solo è stato dipinto da suo figlio come un ottimo papà anche se particolarmente impegnato nel corso della giornata. Il 12enne ha sottolineato l’autonomia del genitore che, più che volentieri, ama cucinare da solo. La parola poi passa al cantautore che ha scherzato sulla differenza tra fattore anagrafico ed età mentale, scivolando appunto in una gaffe involontaria.

Bobby Solo, defaillance a La Volta Buona: “Ho il cervello di un 19enne…”, e scappa una battuta ‘infelice’

“Il rapporto con mio figlio Ryan? In realtà sono come un fratello per lui perchè anche se ho 80 anni ho il cervello di un 19enne…”, inizia così Bobby Solo parlando del rapporto con suo figlio e, anche fermandosi qui, sarebbe stato chiaro il suo racconto a La Volta Buona. Ingenuamente, il cantautore ha però voluto rincarare la dose e il senso del suo ragionamento, aggiungendo: “Ho 80 anni ma la mia testa, sarò ritardato, è rimasta ai 19 anni”. l’utilizzo del termine – comunemente definito offensivo – “ritardato” è appunto la gaffe nella quale è inciampato Bobby Solo; esistono diversi sinonimi per rappresentare allo stesso modo il medesimo concetto e forse il termine utilizzato non è proprio dei più piacevoli. Ovviamente, nessun intento offensivo o irrispettoso da parte del cantautore che evidentemente si è lasciato prendere dal discorso senza accorgersi della defaillance.