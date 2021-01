Bobby Solo, gaffe su vaccino anticovid/ “Sceglierò quello che sarà più giusto per me”

Bobby Solo è stato ospite stamane in collegamento, del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il noto cantante ha voluto sottolineare la sua volontà di vaccinarsi contro il covid il prima possibile: “Mi vaccinerò quando sarà possibile perchè sono a scaglioni, prima i sanitari, poi i militari, quindi le persone con patologie gravi, e poi quelli di una certa età, diciamo adulti contemporanei come sono io”.

A quel punto Bobby Solo è stato protagonista di una gaffe ingenua e simpatica, spiegando: “Sceglierò il miglior vaccino per me assieme ai miei amici di Verona che mi daranno il consiglio giusto per vaccinarmi, noi cantanti, quando riuprenderà la storia, dovremo stare vicino a tante persone e quindi è molto importante il vaccino”. A quel punto Eleonora Daniele chiede lumi sulla storia della scelta del vaccino, rivolgendosi ad alcuni specialisti in studio, che sottolineano come non sia possibile fare una scelta, ma qualsiasi verrà somministrato sarà comunque sicuro.

BOBBY SOLO E SIMONA IZZO SUL VACCINO ANTI-COVID

“Non so se si può scegliere il vaccino – ha poi spiegato Bobby Solo – io sono ignorante in materia pensavo si potesse scegliere. Farò il vaccino che ci diranno, no problem”. In studio presente anche Simona Izzo, anch’essa assolutamente favorevole al vaccino anti-covid: “Sono favorevolissima ai vaccini ma io non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale pur essendo nella fascia consigliata. Parlo di due/tre anni fa, ma detto questo ho capito che dovrei fare prima del vaccino anche l’antipolmonite perchè dovrebbe essere abbinato”. In realtà in studio a Storie Italiane spiegano che la realtà è diversa in quanto il vaccino anti covid funziona in solitaria, “stand alone”, senza alcun abbinamento.



