Bobby Solo incontra gli ultras della Samp/ Il coro: “Tu sei meglio di De André”

Simpatico siparietto dopo l’amichevole tra Besiktas e Sampdoria a Istanbul. Un gruppo di tifosi blucerchiati ha incontrato Bobby Solo in aeroporto, in partenza per un concerto in Bulgaria. Riconosciuto il cantautore romano, gli ultras della Sampodoria si sono scatenati, riprendendo l’appellativo “Bobby gol“, dedicato a Roberto Mancini, e modificandolo per l’occasione. Il coro è quindi diventato: “Bobby Solo alè alè, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di De André“. Il siparietto ha divertito molto il cantante, all’anagrafe Roberto Satti che ha condiviso il filmato sulla sua pagina Facebook, commentando: “Sarebbe bellissimo avere ogni viaggio all’estero dei cari ragazzi come gli Ultrà della Sampdoria”. Il video è stato visualizzato più di 47.500 volte.

“Grande… Potevi intonare la tua bellissima canzone “Non c’è più niente da fare”… Avrebbero gradito i genoani” e “Ti aspettiamo a fare il tifo x la Samp”, hanno commentato alcuni fan di Bobby Solo sulla sua pagina Facebook. E ancora: “Che bello questo incontro avrei voluto esserci! Molto simpatico… e complimenti a chi ha subito inventato il coro!”. I tifosi sampdoriani, volati in Turchia a Istanbul, hanno visto pareggiare la loro squadra contro il Besiktas: una rete per tempo e per parte con Sabiri che ha portato in vantaggio la squadra di Giampaolo nel corso della prima frazione di gioco e Wenghorst che ha siglato nella ripresa l’1-1.

