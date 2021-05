Bobby Solo “Io e Little Tony eravamo grandi amici”/ “Tanto in comune e..”

Bobby Solo non ha di certo bisogno di presentazioni. Abbiamo spesso sentito parlare di lui qualche anno fa quando la figlia Veronica Satti ha partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso (e in quell’occasione lanciò un’altra sua canzone) e lo abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo 2021 per rendere omaggio all’amico e collega Little Tony. Sembra che anche oggi sarà chiamato a fare lo stesso visto che Mara Venier ha chiamato a raccolta la figlia Cristiana Ciacci e alcuni colleghi che proprio in quel periodo andavano in lungo e in larga in Italia salendo sui palchi più importanti. I due in comune non avevano solo il ciuffo ma anche l’amore per la musica. Lui stesso ha ammesso che con Little Tony non vi era alcuna rivalità e che erano grandi amici tanto che nel 2003 i due lanciarono la canzone Non si cresce mai.

Bobby Solo: “Giovani di Sanremo 2021 tutti preparati”/ Mal: “Ai nostri tempi...”

Bobby Solo dal vaccino a Domenica In, per rendere omaggio all’amico e collega Little Tony

Proprio nei giorni scorsi Bobby Solo è tornato in tv, in particolare a Storie Italiane, per dire la sua sulla situazione che abbiamo vissuto in questo anno, pronto a tornare sul palco per fare musica ma, soprattutto, invitando tutti al vaccino per riprendere in mano la nostra vita e i rapporti umani. In questo anno di distanziamento è stato complicato per l’uomo, in quanto animale sociale, rimanere lontano da parenti e amici e proprio per questo Bobby Solo si è detto favorevole ai vaccini invitando i fan a seguire il suo esempio, prenotarsi e sottoporsi alla profilassi. Lo ribadirà anche oggi a Domenica In?

