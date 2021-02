Bobby Solo, le mogli Tracy Quade e Sophie Teckel/ Dall’Hostess coreana alla ballerina francese

Tracy Quade, hostess di origini coreane, è seconda moglie del cantante Bobby Solo, al secolo Roberto Satti. I due, che hanno 25 anni di differenza, fanno coppia dal 1995 e si sono sposati nel 2005. In occasione di un’intervista a “TV – Sorrisi e Canzoni”, il cantante ha parlato del loro rapporto confrontandolo a quello tra John Lennon e Yoko Ono: “Mia moglie è americana di origini coreane e come la giapponese Yoko Ono è una donna intelligente, ha la dolcezza delle donne asiatiche e una visione globale del mondo. Tracy è il mio angelo. Non capisco ancora come una ragazza di 23 anni si sia innamorata di uno di 50. E stiamo insieme da 21 anni”. Nel 2013 Tracy Quade e Bobby Solo sono diventati genitori di Ryan: “Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance”, ha raccontato Bobby Solo a La Repubblica nel 2015.

Tracy Quade e Sophie Teckel: le due mogli di Bobby Solo

Prima di incontrare Tracy Quade, Bobby Solo è stato sposato dal 1967 al 1991 con la ballerina francese Sophie Teckel, che per lui divenne un “angelo del focolare”. Un anno dopo il matrimonio, è nato il primo figlio: Alain nel 1968. Tre anni più tardi, nel 1971, è nata la prima femmina, Chantal. Nel 1975, la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel. Dopo il divorzio dalla moglie, nel 1991, Bobby Solo ha riconosciuto la figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990, da una relazione con Mimma Foti. Oggi l’Elvis Presley Italiano vive circondato da una bellissima famiglia allargata: cinque figli, otto nipotini e più di venti cani. In occasione dei suoi 75 anni, compiuti nel 2020, Bobby Solo ha riunito la famiglia in Trentino dove il figlio Alain, gestisce l’associazione “Vita da cani”, che si occupa di pet therapy, e un allevamento di Golden Retrivier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA