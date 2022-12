Bobby Solo “Miei genitori? Mio padre non voleva cantassi”/ “Mia madre fiera di me”

Bobby Solo ha scelto La Verità per raccontare del suo rapporto con i genitori, oltre ad altri aneddoti e temi riguardo la sua carriera. Al quotidiano ha raccontato dell’ottimo rapporto con la madre, fiera del suo percorso musicale e sua prima sostenitrice fin dai primi approcci artistici. “Era innamorata persa di me, è stata 4 mesi ferma immobile altrimenti non sarei nato”, racconta l’artista in riferimento alla donna.

Diversa invece la percezione del ruolo paterno, a suo dire più rigido rispetto a quello della madre. Bobby Solo racconta dei trascorsi del padre nell’aeronautica militare, settore che ha contribuito nel plasmarlo come un uomo rigido e severo, poco propenso alle esternazioni di carattere sentimentale. “È stato pilota per 30 anni, poi divenne direttore del traffico internazionale“.

Bobby Solo e il rapporto con il padre: “Era molto severo e amava solo l’opera”

Argomentando sulla sua adolescenza e sul sostegno ricevuto dai genitori in merito alla sua passione per il canto, Bobby Solo ribadisce la poco velata ostilità del padre. La forma mentis acquisita nel corso della guerra in Etiopia e a contatto con il suo contesto lavorativo gli impedivano di accettare una tale predisposizione. L’uomo avrebbe preferito un futuro diverso; a tal proposito il cantante sottolinea a La Verità quanto, a differenza della madre, non provasse particolare stima per la sua scelta.

“Non ha mai gradito che facessi l’artista”, spiega Bobby Solo. Dal punto di vista musicale il genitore ascoltava unicamente brani appartenenti al genere dell’opera. Non apprezzava dunque la strada ambita dal cantante ai tempi delle sue prime esperienze artistiche. Inoltre, a suo dire la rigidità e severità dell’uomo non gli permettevano di elargire complimenti e apprezzamenti in merito ai suoi primi successi.

Bobby Solo per La Verità racconta del suo passato e presente dal punto di vista familiare, soffermandosi sulla serenità acquisita nonostante le diverse relazioni importanti vissute nel corso della sua carriera. Il cantante ha raccontato di aver avuto ben 3 figli dal suo primo matrimonio, e un quarto figlio dopo una relazione di breve durata con una propria corista. Da 27 anni è invece legato all’attuale moglie: “ho incontrato mia moglie in America, che faceva l’assistente di volo”. Insieme hanno avuto un altro bambino che attualmente ha 10 anni di nome Ryan.

A dispetto delle apparenze, Bobby Solo ha spiegato di come tutti siano in completa sintonia tra di loro. Nonostante abbia avuto figli con donne diverse, il rapporto tra i fratelli e le ex compagne avute in passato risulta ottimo. “Si voglio tutti molto bene”, ha assicurato l’artista in riferimento all’attuale equilibrio familiare.











