Bobby Solo moglie ed ex: Da Tracy Quade, Sophie Teckel a Mimma Foti/ Una vita tormentata

Bobby Solo ha sempre cercato di non parlare eccessivamente della sua vita privato, ma non è un mistero che sentimentalmente abbia faticato spesso a trovare un equilibrio. Non a caso, ha avuto cinque figli da tre donne diverse e non è riuscito a essere sempre presente al loro fianco. Il primogenito, Alain, non ha nascosto di avere sofferto per la sua assenza quando era un ragazzo e così, complice alcune conoscenze sbagliate, ha finito per essere dipendente dalla droga.

Particolarmente tormentato è stato anche il rapporto con la sua figlia, Veronica (conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione al “Grande Fratello”), con cui si è riavvicinato solo recentemente.

Bobby Solo è attualmente sposato con Tracy Quade, la sua seconda moglie, una hostess di origine coreana. I due hanno 25 anni di diffrrenza, ma sono uniti ormai dal 1995. A suggellare il loro rapporto nel 2013 è arrivato un figlio, Ryan, anche se la gravidanza ha colto di sorpresa la coppia. “Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance” – aveva raccontato il cantante a ‘La Stampa’.

La prima moglie dell’artista è stata invece Sophie Teckel, ballerina di origine francese, con cui è stato sposato dal 1967 al 1991. Nel 1968 è arrivato il loro primo figlio, Alain, mentre nel 1971, è nata la prima femmina, Chantal. Nel 1975, la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel.

Veronica Satti, la sua figlia più piccola, è nata invece dalla relazione con Mimma Foti. Papà e figlia sono stati a lungo lontani e si sono riavvicinati solo recentemente.

