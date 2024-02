Bobby Solo rifiutato a Sanremo 2024 da Amadeus/ “Non è un problema, giusto dare spazio ai giovani”

Bobby Solo svela di aver presentato dei brani per Sanremo 2024: le sue parole

Bobby Solo, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del Festival svelando di aver presentato dei brani che sono stati rifiutati da Amadeus. L’Elvis italiano ha però ammesso di non essere rancoroso nei confronti del direttore artistico, ma di aver compreso la sua decisione che mira a dare spazio ai più giovani.

“Ma non è un problema. Io faccio Sanremo dal 2003 che sono andato con Little Tony perchè mi chiedono degli autori di tentare. Per me è come un gratta e vinci, se non vinco non è un problema. Anche perchè sono più felice che vengano presi i giovani. Noi abbiamo avuto già molte soddisfazioni: dodici Sanremo e, alcuni amici miei addirittura quindici o sedici. E’ giusto, dunque, dare spazio ai giovani” ha concluso Solo.

Bobby Solo parla di Sanremo: “Amadeus sceglie bene”

Bobby Solo, ospite a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, alcune settimane fa, ha dato un suo punto di vista sui 27 Big in gara a Sanremo scelti da Amadeus: “Lui sa scegliere bene e ogni volta fanno 18 milioni di audience. A me piacerebbe ogni tanto vedere delle ragazze con una chitarra acustica o una rock. Mi piacerebbe una cosa meno classica“.

E ancora: “Quest’anno ho presentato 3 brani ad Amadeus, però evidentemente non valgono abbastanza…non saranno buoni. Siamo tanti che vorremmo andare a Sanremo come quando c’è un concorso alle Poste Italiane o alla Fiat. ” Sulla televisione popolare l’artista dichiara: “La televisione è informazione, quindi è importante. Ma se fossi io a dirigere per evitare di buttare un po’ giù farei vedere le cose brutte che purtroppo accadono, e un po’ di cose belle. ”

