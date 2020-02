Bobby Solo/ “Riuniamo i Robot con Rosanna Fratello e Cristiana Ciacci, va benissimo”

Il grande Bobby Solo ospite in collegamento quest’oggi con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il 75enne cantante, con alle spalle ben 55 anni di carriera, non si è presentato da solo, ma in bella compagnia: “La chitarra – esordisce – è la mia compagna di viaggio”. L’artista romano ha quindi cantato qualche minuto della mitica “Stand By Me”, per poi intonare la sua altrettanto mitica “Una Lacrima sul viso” ma “Facciamola un po’ swing – aggiunge lo stesso Bobby – se no ci addormentiamo”. Solo intonato poi un altro grande brano del suo repertorio “Se piangi, se ridi”, ma prima di cantarlo ha voluto raccontare un simpatico aneddoto: “Quando ho vinto Sanremo con questo brano, avevo solo 20 anni, e il presentatore, Mike Bongiorno, mi disse “Ora che hai vinto, che cosa vuoi dire al tuo pubblico”, e io che ero timido dissi solo “Grazie”. Al che lui mi disse “Un cowboy è sempre di poche parole”.

BOBBY SOLO E LA POSSIBILE REUNION DE I ROBOT

“Per me è una gioia essere qui, grazie alla Rai – ha proseguito – io sono figlio della Rai, la prima apparizione l’ho fatta nel 1963”. In studio anche Rosanna Fratello, che insieme a Bobby Solo e a Little Tony, diede vita negli anni ’80 al gruppo “I Robot”. “Sono emozionata, per me Bobby e Little erano come dei fratelli, è stato un momento bellissimo, le nostre voci si amalgamavano alla perfezione, mi mancano”. Su una possibile reunion, Bobby Solo ha aggiunto “Lo farei molto volentieri, perchè Little Tony era una persona generosissima, mi offrì dei soldi quando ero giovane e mi regalò anche una chitarra, mi riunirei con Rosanna e la figlia di Tony molto volentieri”. Ricordiamo che Bobby è stato ospite recentemente a Sanremo, dove ha cantato la sua mitica “Una lacrima sul viso”.

