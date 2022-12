Bobby Solo “Sono peccatore, ma credente/ “Betsie? Mi feci ciuffo alla Elvis per lei…”

Bobby Solo, in un’intervista rilasciata per il quotidiano La Verità, ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il suo passato. In particolare, l’artista si è soffermato sulla sua iconica passione per il grande Elvis Presley, da sempre accostato al suo percorso musicale. Bobby Solo ha spiegato di come dietro la sua passione vi sia qualcosa di più rispetto alla semplice emulazione. Inoltre, a suo dire, il sodalizio sarebbe iniziato per ragioni non proprio musicali. “A 14 anni, m’innamorai di una mia coetanea, Betsie Mcgurn“. L’artista spiega che la ragazza seguiva particolarmente proprio Elvis, al punto da parlarne costantemente.

Cercando di fare colpo su Betsie, spiega Bobby Solo a La Verità, decise di emulare l’iconico ciuffo della star. Purtroppo però, l’esito non fu proprio quello auspicato dal cantante. “Hai il ciuffo ma non canti”, queste le parole utilizzate dalla ragazza una volta vista la nuova capigliatura. La critica era dunque in riferimento alle abilità musicali di Bobby Solo che sarebbero state all’altezza di Presley. “Neanche un bacio ci demmo”, ha aggiunto l’autore.

Bobby solo e la sua fede religiosa: “Sono assolutamente cattolico”

Bobby Solo ha raccontato a La Verità anche il suo personale rapporto con la religione. Nonostante si sia autodefinito un peccatore, afferma con fermezza di essere un cattolico credente e praticante. Addirittura, l’artista spiega di come sia riuscito anche a convertire al cattolicesimo la sua attuale moglie. “Fu adottata da genitori che erano luterani”, spiega il cantante parlando dell’infanzia della donna vissuta in California.

Bobby Solo chiarisce poi il percorso che ha portato la donna a sposare la sua stessa confessione religiosa. Insieme avrebbero intrapreso un percorso religioso che ha convinto sua moglie a diventare cattolica come lui, presso il monsignor Renato De Zan a Cordenons. Tornando al suo rapporto con la religione sottolinea: “Sono peccatore ma molto credente. Bobby Solo ha inoltre accennato ai suoi percorsi alternativi, specificando di praticare da molti anni sia yoga che i 5 riti tibetani.

