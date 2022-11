Bobo Vieri e Costanza Caracciolo in crisi?/ “Mai così complici ma nell’ultimo mese..”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, nessuna crisi ma periodo intenso: “Ultimo mese ricco di lavoro”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono in crisi? Nell’ultimo periodo le voci su una possibile flessione sentimentale della coppia si sono rincorse, ma a smentire ipotesi catastrofiche sul loro conto ci ha pensato direttamente la showgirl, come riporta il famoso magazine Nuovo. “Nell’ultimo mese sono stata completamente assorbita dal mio lavoro. Ho avviato un’avventura imprenditoriale molto impegnativa”, ha precisato Costanza Caracciolo, spiegando così i veri motivi che la vedrebbero più lontana dal suo Bobo.

“La mia vita è un’altalena di riunioni e impegni con le nostre figlie“, ha continuato la splendida stilista, che recentemente si è lanciata con una propria linea per la cura dei capelli. “L’amore tra me e il mio uomo non è mai stato così saldo”, assicura Costanza Caracciolo, che per Bobo Vieri spende parole al miele. “Siamo complici”, dice. E a proposito delle numerose coppie che scoppiano aggiunge: “Toccherò ferro”.

Già nelle scorse settimane si era parlato di una crisi tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ma nessun indizio concreto accreditava i rumors del momento. Anche in quel caso l’ex Velina di Striscia la notizia aveva messo i punti sulle i spiegando cosa stesse succedendo realmente tra lei e l’amato compagno ed ex calciatore.

“È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene. Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l’uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose“. Dunque nessuna crisi. Vieri e Costanza, genitori di Stella e Isabel, sposati dal 2019, si amano ancora come il primo giorno. Anzi, di più, a giudicare dalle splendide parole spese dalla soubrette per l’ex calciatore.

