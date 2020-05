Bobo Vieri e Costanza Caracciolo/ Isabel partorita in solitudine: “non credevo di..”

Pubblicità

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ospiti a Domenica In da Mara Venier nella giornata della festa della mamma. L’ex calciatore e la modella sono pronti a raccontarsi e a raccontare gli ultimi mesi della loro vita, sconvolti dall’arrivo del secondo figlio ma anche dalle limitazioni causate dal Coronavirus. Costanza Caracciolo ad esempio ha dovuto fare i conti con un parto in solitudine, per via delle rigidissime restrizioni adottate negli ospedali. La dolce metà di Bobo Vieri aveva già parlato di questo argomento, affidando ad Instagram le sue sensazioni, dopo aver messo al mondo la piccola Isabel: “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole”. Insomma Costanza si è ritrovata ad affrontare un parto in solitudine, senza Bobo Vieri al suo fianco.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Domenica In

Sempre sulla solitudine del parto, Costanza Caracciolo ha persino voluto scrivere una sorta di “lettera alla figlia”, pubblicata sui social, dove ha poi tranquillizzato i fan circa le sue condizioni di salute: “Senza il papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene…”. L’ex velina ha affrontato un momento molto difficile da sola, ma Bobo Vieri non le hai mai fatto mancare il suo supporto a distanza. Adesso che la famiglia si è finalmente allargata, la coppia può esporsi pubblicamente a Domenica In, dove però si parlerà anche di passato. Ci sono infatti molti episodi curiosi da riscoprire, come quello del primo bacio tra i due, consumatosi a Roma: “Fu un giro notturno super romantico per Roma, non c’era nessuno”, ha raccontato la Caracciolo a Chi. “Sono fiera che abbia deciso di aprirsi con me perché nessuno, a parte la sua famiglia, lo conosce come lo conosco io”. Bobo Vieri dal canto suo ha invece affermato di non essersi sorpreso della spontaneità di Costanza e che fin dal primo momento aveva capito che la Caracciolo poteva essere la persona giusta per lui. Di questo e tanti altri temi nella puntata di oggi di Domenica In.



