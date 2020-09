Bobo Vieri: “Fatto fuori da Tiki Taka senza motivo”/ “Andremo per vie legali”

Per gli amanti del calcio, il weekend che sta per arrivare è sicuramente quello più atteso per il ritorno della Serie A. Con la ripresa del campionato, anche in tv, ripartono tutte le trasmissioni sportive. Tra quelle targate Mediaset, la più attesa è sicuramente Tiki Taka che andrà in onda lunedì 21 settembre, in seconda serata su Italia 1. Quella che comincerà lunedì sarà una stagione nuova e rinnovata di Tiki Taka che avrà come conduttore Piero Chiambretti al posto di Pierluigi Pardo. Con lui ci saranno Ivan Zazzaroni, Francesca Barra che era già nel cast della Repubblica delle donne e Francesca Brienza. Come sempre, poi, non mancheranno gli opinionisti come Franco Ordine, Giampiero Mughini e Fabrizio Ferrari. Chi non ci sarà, invece, è Bobo Vieri. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex bmber della Nazionale.

BOBO VIERI, CONTRATTO ANNULLATO A TIKI TAKA: L’EX BOMBER PRONTO AD AGIRE LEGALMENTE

La decisione di Tiki Taka di rinunciare alla presenza di Bobo Vieri per la nuova stagione ha colto di sorpresa anche l’ex bomber della Nazionale che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera del 18 settembre, alla domanda del giornalista Mirko Graziano che gli ha chiesto se sarà o meno presente nel Tiki Taka di Piero Chiambretti, ha risposto: «No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali». I fans di Vieri, dunque, dovranno rinunciare alla sua presenza in tv. Mediaset risponderà all’ex calciatore?



