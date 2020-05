Bobo Vieri, Scherzi a parte 2005/ Video scherzo: il guardone di Samantha (Replica)

Pubblicità

Bobo Vieri protagonista, a suo malgrado, dello scherzo che gli autori di Scherzi a Parte hanno ideato nell’edizione del 2005. Nella gag l’attaccante dell’Inter si trova in un negozio di abbigliamento insieme ad uno suo amico, dove spia dalla serratura del camerino una bella ragazza di nome Samantha. Samantha, complice degli autori di Scherzi a Parte, entra in negozio e provoca Bobo Vieri: “Questo ragazzo gioca nella Juve?”. Bobo Vieri mantiene alta la sua fama di seduttore ed è ammiccante nei confronti di Samantha. “Ma sei fidanzata?”, le domanda. La ragazza ride e scherza, vorrebbe provare il cappellino che Vieri indossa nel video, alimentando battute e doppie sensi a cui l’ex attaccante risponde divertito. L’amico di Bobo fa di tutto per avvicinare il “re dei bomber” alla bella Samantha e lui ovviamente non se lo fa ripetere due volte.

Vieri, lo scherzo in camerino e il malinteso (replica Scherzi a Parte)

Bobo Vieri, convinto dal suo amico, si decide a spiare Samantha dalla serratura del camerino. Il copione di Scherzi a Parte prevede una serie di malintesi nel corso dello scherzo, con scambi di persona ed un pericoloso vai e vieni dentro il negozio, compreso il fidanzato della giovane. Ad un certo punto un finto cliente se la prende con Bobo Vieri perché convinto stia spiando nel camerino la madre anziana…



