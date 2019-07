Bobo Vieri, video The chance/ Nuova vita da dj, ecco il primo singolo dell’ex bomber

Bobo Vieri, da bomber a dj: arriva il primo singolo dell’ex centravanti di Inter e Juventus, ecco The chance. Nelle scorse ore è stato diffuso il video del brano prodotto da Luca Cassani e cantato dalla vocalist Lara Caprotti: una nuova vita per l’ex attaccante della Nazionale, deciso a sfondare anche nel mondo della musica. Vieri, legato sentimentalmente a Costanza Caracciolo, negli ultimi tempi ha lanciato il suo deejay show, un format che lo porterà dietro alle consolle dei locali italiani più prestigiosi. In programma diverse date per l’ex calciatore, che ha deciso di lavorare in studio di registrazione per incidere la sua prima opera. Non resta che attendere le reazioni di fan ed esperti, che potranno comunque ascoltare il singolo nelle discoteche che vedranno protagonista il numero 32 più famoso di Italia.

BOBO VIERI, IL VIDEO DEL SINGOLO THE CHANCE

Bobo Vieri, che secondo un’indiscrezione di Spy guadagnerebbe circa 10 mila euro a serata in veste di dj, ha recentemente rilasciato un’intervista al The Sun per parlare della sua nuova vita: «Mi diverto con gli amici, con la mia ragazza, lavoro e mi prendo il mio tempo, giorno per giorno. Ho iniziato ad agosto e da allora mi alleno e studio ogni giorno, ci dedico un sacco di ore. È dura, ma quando inizi qualcosa dal niente non è mai semplice». Ai microfoni de L’Arena, invece, ha spiegato com’è nato il suo amore per la musica: «La musica è vita. La senti tutti i giorni. Quando vado a correre, metto musica. Quando giocavo, la mettevo prima di entrare in campo. Fa parte della mia vita e della vita di quasi tutti. Il primo contatto con la musica? Michael Jackson. Il suo “Thriller” è stato la mia base di partenza. Ricordo vivo e sempre forte». Qui di seguito il video di The Chance pubblicato dal Corriere della Sera





