Bobrowsky: “A Russia non interessa Eurovision”/ Maistrouk: “È una bugia, rosicate!”

Alexey Bobrowsky e Vladislav Maistrouk, giornalisti rispettivamente russo e ucraino, sono tornati a scontrarsi a Zona Bianca. I due, che in passato sono arrivati persino a minacciarsi di morte, in occasione della puntata di domenica 15 maggio, hanno trattato il tema dell’Eurovision 2022, che ha visto trionfare proprio l’Ucraina, mentre la Russia in virtù dell’invasione è stata esclusa dall’European Broadcasting Union.

“In Russia non abbiamo guardato l’Eurovision, non ci interessa. È stata una vittoria politica, ma non commento perché è irrilevante”, ha detto Alexey Bobrowsky. Inoltre, ha sottolineato come il suo Paese in questi mesi sia stato penalizzato sotto questo punto di vista. “Gli eventi che accadono contro la Russia in Europa sono molti. Non si può partecipare ai concorsi. È distruttivo. Una guerra psico-isterica. Se pensate che questo sia normale continuate pure, ma è poco brillante”. E sulle parole del presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha ribadito che la prossima edizione della kermesse canora si svolgerà a Mariupol: “Bisogna soppesare le parole. Avrebbe potuto dire che non ci sarà un Eurovision 2023”.

Bobrowsky: “A Russia non interessa Eurovision”. La risposta di Maistrouk

Alle dichiarazioni di Alexey Bobrowsky, che ha detto che alla Russia non è mai interessato l’Eurovision, è arrivata la pronta risposta di Vladislav Maistrouk. “A Mosca invece si rosica, perché l’evento è sempre stato importante per la Russia. In passato hanno speso molti soldi e quando hanno vinto lo hanno organizzato con molta cura”, ha ricordato il reporter ucraino. E ha aggiunto: “È una scemenza dire che la cultura non ha nulla a che fare con la politica. La storia dell’arte lo dimostra”.

Da qui, nel corso della puntata di Zona Bianca, i due hanno ricominciato ad accusarsi a vicenda, anche relativamente alla questione dell’invio dei missili ad opera di un Paese o dell’altro. “Non mi interessa rispondere a persone che sostengono che i morti di Bucha sono una falsa. È un bugiardo cronico”, ha chiosato l’ucraino. “Ha minacciato di morte me e la mia famiglia, non intendo approcciarmi con questa persona”, ha ribattuto il russo.











