Boca Juniors campioni grazie al River Plate/ Video, finale al cardiopalma al Clausura

Incredibile finale nel campionato di calcio argentino, dove il Boca Juniors si è laureato campione nazionale grazie agli storici rivali del River Plate. Il Clausura è stato davvero da cardiopalma quest’anno, visto che si è deciso all’ultima giornata e praticamente all’ultimo minuto, dopo che gli Xeneizes si sono presentati a 90 minuti dal fischio finale con un punto di vantaggio rispetto al Racing di Avellaneda, 51 punti contro 50. All’ultimo match, il Boca Juniors ha affrontato l’Independiente, una delle formazioni più gloriose dell’Argentina, mentre il Racing se la vedeva proprio con il River Plate.

E pensare che l’incontro per il Boca si era messo nel peggiore dei modi visto che alla Bombonara era iniziato tutto in salita, con i padroni di casa che erano andati sotto poco dopo la mezz’ora a seguito di un calcio di rigore trasformato da Leandro Fernandez. Quattro minuti dopo però, la compagine di Buenos Aires era riuscita a rimettere in equilibrio l’incontro grazie a Guillerme Fernandez. Quindi gli Xeneizes si erano portati in vantaggio a inizio ripresa con Seba Villa, per poi subire il due a due da parte di Vallejo all’80esimo.

BOCA JUNIORS CAMPIONI GRAZIE AL RIVER: SUCCEDE DI TUTTO NEI MINUTI FINALI

Nel contempo l’orecchio del Boca Juniors non poteva che essere rivolto a quanto accadeva in casa River Plate, dove il Racing era andato in vantaggio al 56esimo con Rojas, per poi subire la rimonta dei Milionari proprio all’ottantesimo (proprio mentre il Boca subiva il due a due), grazie a Miguel Borja. Ma non è finita qui, perchè al 90esimo sul campo del River è successo l’incredibile, e un episodio che forse in altre nazioni avrebbe potuto avere un esito differente.

I Milionari, sul due a due, subiscono un calcio di rigore: se il Racing avesse vinto, avrebbe “tolto” il titolo al Boca, ma Franco Armani, estremo difensore del River, respinge, facendo esplodere di gioia la Bombonera, dove nel frattempo, al 95esimo, era arrivato anche il gol del 3 a 2 in contropiede. Un finale davvero da cardiopalma, un’apoteosi per il Boca Juniors, ma che signorilità i cugini del River!

