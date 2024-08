Boccaccio ’70: la riffa, diretto da Vittorio De Sica

Giovedì 15 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:30, la commedia sentimentale del 1962 dal titolo Boccaccio ’70: la riffa, della breve durata di 50 minuti, quarto e ultimo atto del film. Si tratta infatti di un lavoro che ha coinvolto quattro dei più grandi registi italiani, nell’ordine: Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti e Vittorio De Sica che si è occupato di questo in particolare. La sceneggiatura è di Cesare Zavattini.

La protagonista è la straordinaria Sophia Loren, affiancata da Annarosa Garatti e Luigi Giuliani. Le musiche del film sono filmate dai grandi Nino Rota e Armando Trovajoli, fra i maggiori musicisti e compositori dell’epoca.

La trama del film Boccaccio ’70: la riffa, il ritratto di una Romagna festosa e scollacciata

In Boccaccio ’70: la riffa ci troviamo a Lugo Romagna, dove la maggiorata Zoe (Sophia Loren) è in società con una coppia che possiede un baraccone di tiro a segno. Purtroppo gli incassi sono irrisori e per aiutare i compagni e se stessa decide di organizzare una riffa molto particolare, in cui promette di passare una notte col vincitore del primo premio, in una lotteria clandestina. Il biglietto vincente va però a un sagrestano che non vuole saperne di rivenderlo, nonostante venga incoraggiato da più parti, e ne pretende la riscossione…

