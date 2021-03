Boccia “Lombardia come Calabria, sanità in ginocchio”/ “Solo Lazio è eccellenza”

Lombardia modello di eccellenza? Non più. Ora lo è il Lazio. A dirlo è Francesco Boccia, ex ministro degli Affari regionali. Intervenuto a Radio Immagina per parlare dell’emergenza Covid, il responsabile enti locali del Pd ha paragonato la sanità lombarda a quella della Calabria. «Il Lazio è un modello di eccellenza mentre la Lombardia si è ripiegata su se stessa. La Lombardia ha bisogno aiuto e va aiutata, poi faremo i conti con le responsabilità e con la politica». A questo punto sono arrivate le dichiarazioni destinate ad infiammare il dibattito politico e lo scontro con il governatore Attilio Fontana: «La Lombardia è in ginocchio, è nella stessa condizione della Calabria e va aiutata». Non è mancato un attacco a Matteo Salvini, visto che il leader della Lega continua a spingere per le riaperture.

Zaia: “Se domani non arrivano altri vaccini siamo fermi”/ “Non ne abbiamo più”

«La lotta al Covid è una guerra e non la puoi fare se c’è una parte della politica che dice “il prossimo weekend riapriamo tutto”. Il nostro appello al leader della Lega Salvini è basta con le strumentalizzazioni» . Quindi l’altra stoccata: «Quando lo diceva Conte non lo capiva, adesso che lo dice Draghi sta cominciando a capire».

Nicola Di Bari: “Finalmente farò il vaccino covid”/ “Sono felice come un bambino”

BOCCIA “LOMBARDIA IN OGGETTIVA DIFFICOLTÀ”

A proposito delle restrizioni attive in Italia, Francesco Boccia ha evidenziato che «il governo è in linea con la linea prudenziale che il ministero della Salute ha sempre mantenuto e che il Pd ha sempre difeso nei confronti dell’irresponsabilità di chi diceva riapriamo per le feste o per il ponte». Già nei giorni scorsi Francesco Boccia aveva attaccato Regione Lombardia per la gestione della sanità. «Oggi si trova ad affrontare gravi ed oggettive difficoltà a causa dell’indebolimento della sanità pubblica. Aver smantellato quasi completamente la prevenzione territoriale capillare pubblica negli anni scorsi ha fatto la differenza nella gestione dell’emergenza pandemica», aveva detto il deputato Pd e membro della Segretaria nazionale dem nel corso dell’audizione in Commissione speciale autonomie del Consiglio regionale della Lombardia.

"Ema e Fda si allineino per approvare vaccini"/ Locatelli "In corso studi su bambini"

Anche in quell’occasione aveva lodato il Lazio, che «proprio per quel suo forte mix di sanità pubblica forte e capillare e sanità privata e cattolica è stata alla fine una Regione modello nella gestione dei passaggi più difficili dell’emergenza sanitaria Covid-19».



© RIPRODUZIONE RISERVATA