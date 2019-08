BODE MILLER/ Dopo la morte della figlia lo sciatore e la moglie aspettano due gemelli

La vita dello sciatore Bode Miller e della sua famiglia negli ultimi anni è stata sottoposta a sollecitazioni terribili a livello emotivo. Tutto è iniziato nell’aprile 2018, quando la coppia ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio. Appena due mesi dopo, per Miller e la moglie, la campionessa di beach volley Morgan Miller, hanno perso la loro figlia di appena diciannove mesi, Emmy, vittima di un tragico annegamento in piscina. Il figlio più piccolo, Easton, è nel frattempo nato ad ottobre in un quadro devastante, ma ha dato la forza a Bode e Morgan di ripartire, tanto che i due hanno appena annunciato di aspettare due gemelli, che saranno dunque il quarto e il quinto figlio della coppia e dovrebbero nascere approssimativamente l’11 novembre, ovvero un mese dopo il compleanno di Bode. Una notizia che ha procurato emozione dopo che la coppia aveva raccontato l’enorme sofferenza per la perdita di Emmy.

IL TERRIBILE INCIDENTE

Bode e Morgan Miller dopo i loro primi figli Nash ed Emmy avevano annunciato nell’aprile del 2018 di aspettare il loro terzo bambino, Easton. Un momento che li ha portati al settimo cielo, prima di ritrovarsi però a far fronte alla tragedia più terribile per ogni genitore. A giugno, mentre facevano visita in casa di un’amica, Emmy si allontanò dalla madre e cadde in piscina. La donna è riuscita a rianimare la figlia con la procedura prevista, che Morgan conosceva, ma Emmy aveva ormai subito troppi danni al cervello a causa dell’annegamento. Morì all’ospedale il giorno dopo l’incidente. Da quel momento in poi, Bode e Morgan hanno lavorato instancabilmente per incrementare la consapevolezza sull’annegamento accidentale, la prima causa di morte per i bambini sotto i 5 anni. Ad ottobre la nascita di Easton era stata accompagnata da una breve frase su Instagram: “La nostra piccola Emmy non sarà mai sostituita, ma questo piccolo fagotto ci ha permesso di sentire un piccolo senso di pace e, in un modo strano, un collegamento tra il cielo e la terra“. E ora il lieto annuncio dei due gemelli in arrivo per Bode e Morgan.





© RIPRODUZIONE RISERVATA