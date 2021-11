Body shaming, offese a Vanessa Incontrada/ “Io grassa? La perfezione non esiste”

Vanessa Incontrada vittima di body shaming: l’attrice e conduttrice è stata più volte al centro di pesantissime accuse social da parte dei leoni di tastiera, che hanno puntato il dito contro il suo corpo e la sua fisicità. Parole davvero terribili, che la bellissima conduttrice si è ritrovata a leggere dopo la gravidanza; commenti che non ha mai dimenticato, ma che l’hanno segnata nel profondo. Nonostante tutto, l’attrice ha sempre reagito con forza, consapevole di farsi anche portavoce di un messaggio di coraggio. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Incontrada si è trovata a parlare della ricerca di perfezione diventata oramai un’ossessione per Uomini e Donne.

“È vero, ma in realtà sta a cuore a tutti. Anche tra gli uomini c’è una continua e assurda ricerca della perfezione. Credo sia un limite di tutti noi. Penso invece che occorra amarsi per quello che siamo e accettarsi per quello che siamo diventati con il passare degli anni. E dovremmo dire, soprattutto ai giovani, di stare attenti a non cercare stereotipi che non raggiungeranno mai, perché ognuno è quello che è con pregi e difetti. Quindi prima ti accetti e prima vivi meglio”, ha sottolineato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Vanessa Incontrada senza veli su Vanity Fair: paladina del body positive

Non si è arresa alle accuse di body shaming. Anzi: Vanessa Incontrada ha reagito, posando senza veli per una copertina di Vanity Fair pubblicata un po’ di tempo fa. “È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, ha detto l’attrice e conduttrice, che da tempo si è fatta paladina di un’idea inclusiva di bellezza e di body positive, una concezione che spinge uomini e donne ad accettarsi per come si è lasciando da parte i canoni stereotipati dei giorni nostri. Proprio la Incontrada, durante un monologo televisivo, ha detto: “La perfezione non esiste. So che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare e lo voglio urlare: la perfezione non esiste!”.

“Nessuno mi può giudicare”, ha detto la Incontrada, che ha vissuto sulla propria pelle la gogna mediatica e social per essere apparsa in tv con qualche chilo di troppo dopo la gravidanza, diventando “un bersaglio per offese e sberleffi, diventando una grassa, come fosse un marchio infamante. E tu? Tu vivi nella paura di essere sbagliata”.



