Bodyguard / Anticipazioni 27 luglio: al via la serie evento con Richard Madden

Bodyguard debutta nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 27 luglio 2020, in prima tv per le reti in chiaro. La serie tv firmata BBC One è già stata distribuita da Netflix due anni fa e ha riscosso un forte successo sia nel Regno Unito che negli altri Paesi. Merito anche del protagonista, Richard Madden, che grazie alla regia di Thomas Vincent interpreterà il Sergente David Budd. Un eroico veterano che in passato ha fatto parte dell’esercito britannico e che ora si ritrova a fare i conti con il disturbo da stress post traumatico. Nel suo ritorno alla civiltà, Budd ha iniziato a lavorare al Metropolitan Police Service come agente e gli verrà affidato l’incarico di proteggere Julia Montague, il segretario di Stato interpretato da Keeley Hawes. Tuttavia l’incontro fra i due protagonisti produrrà subito scintille: la donna ha delle idee politiche del tutto contrarie a quelle dell’agente, che in quanto ex soldato non può apprezzare il suo sostegno agli scontri avvenuti in Medio Oriente.

Il cast vedrà inoltre la partecipazione di attori come Gina McKee nei panni del Comandante Anne Sampson e Sophie Rundle in quelli di Vicky Budd. Saranno presenti inoltre Paul Ready nel ruolo di Rob McDonald, Vincent Franklin in quello di Mike Travis e Tom Brooke per il personaggio di Andy Apsted. Appariranno inoltre con dei cameo i giornalisti Laura Kuenssberg, John Humphrys, John Pienaar e Andrew Marr nel ruolo di loro stessi. Per quanto riguarda le location, le riprese sono state fatte per lo più a Londra nei quartieri Battesea e Whittington Estate. La critica ha lodato molto la decisione dell’emittente madre di mettere in scena sei episodi mozzafiato che uniscono i generi thriller, politico e drammatico. Secondo il Telegraph, lo show sarebbe addirittura uno dei più grandi drama visti nella tv britannica nell’ultimo decennio. Il tutto alla luce dei 10 milioni di spettatori che hanno assistito alla premiere nel solo Regno Unito. Anche in Italia le lodi non sono mancate e il merito va tutto a Madden, rimesso in gioco dopo Game of Thrones in veste del tutto inedita. Lo dimostra persino la decisione di Netflix di mettere le mani sulla distribuzione internazionale, segnale che il colosso dello streaming ha creduto fortemente nel risultato finale.

EPISODIO 1 – David Budd sta viaggiando a bordo di un treno in compagnia dei figli Charlie e Ella. Qualcosa però non quadra: l’agente intuisce che un kamikaze islamico sta per farsi saltare in aria a bordo del mezzo. Quando David riuscirà a localizzarlo nei bagni, scoprirà che si tratta in realtà di una donna. Nadia cambia idea prima dell’arrivo degli artificiei, che riusciranno a disinnescare l’ordigno appena in tempo. In seguito al suo ruolo nell’evento, David viene promosso come guardia del corpo della Montague, il Segretario di Stato con cui si scontrerà proprio a livello politico. Soprattutto perchè la donna non ha mai nascosto diessere favorevole alla guerra in Afghanistan. Intanto, David scopre che l’ex moglie Vicky sta iniziando a frequentare un altro uomo.



