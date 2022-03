Boeing 737 precipita in Cina: 133 persone a bordo/ Schianto sulle montagne di Guangxi

Un Boeing 737 della China Eastern Airlines, è precipitato nelle scorse ore. A darne notizia è l’agenzia Reuters ma se le informazioni diffuse fino ad ora sono poche in quanto l’incidente sarebbe avvenuto nelle scorse ore. L’agenzia racconta che a bordo vi erano 133 passeggeri, e il volo era decollato dalla città di Kunming con destinazione Guangzhou, ed ha fatto perdere ogni contatto nella regione di Guangxi, dove lo stesso sarebbe appunto precipitato. La Reuters a riguardo parla di “incendio sulle montagne”, così come confermato anche dai media cinesi che hanno appunto riportato la notizia.

Al momento non è ben chiaro cosa sia accaduto, e la CCTV, la televisione nazionale cinese, non ha fornito spiegazioni sulle possibili cause che hanno provocato l’incidente. Nel corso della giornata arriveranno aggiornamenti con la speranza che almeno qualcuno dei 133 passeggeri a bordo si possa essere salvato, anche se sembra davvero difficile pensare ad un risvolto positivo leggendo una notizia così tragica. Il Boeing 737 è l’aereo più utilizzato al mondo, circa 10.500 esemplari diffusi in ogni angolo della terra, e si calcola che in media ne decolla o ne atterra uno ogni cinque secondi.

BOEING 737 PRECIPITATO IN CINA: NUMEROSI INCIDENTI NEGLI ULTIMI ANNI

Negli ultimi anni, però, questo modello ha subito diverse problematiche legate alla strumentazione di bordo in fase di decollo, causando incidenti a volte anche disastrosi, come quanto avvenuto all’Avana, Cuba, il 18 maggio del 2018, quando proprio un 737 della compagnia statale Cubana de Aviación, precipitò poco dopo il decollo provocando la morte di 110 persone. Il 29 ottobre dello stesso anno, invece, un 737 MAX 8 si schiantò al largo di Giacarta provocando il decesso di ben 189 persone fra cui anche un italiano.

Il 10 marzo dell’anno seguente, invece, un altro incidente ad Adis Abeba, in Kenya, dove morirono 157 persone, mentre l’8 gennaio di due anni fa, un 737-800 della Ukraine International Airlines, partito da Teheran e diretto a Kiev, crollò dopo essere stato colpito per errore, subito dopo il decollo, da un missile anti-aereo iraniano: morirono in quell’occasione 177 persone. Infine l’ultimo incidente, quello del 9 gennaio 2021, un 737-500 dell’indonesiana Sriwijaya Air con a bordo 56 passeggeri e 6 uomini dell’equipaggio, precipitò ancora una volta a Giacarta.











