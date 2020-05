Boga al Milan?/ Calciomercato, Chelsea poco interessato: i rossoneri possono provarci

Pubblicità

Una delle grandi sorprese della stagione in corso, attualmente ferma a causa della pandemia da Coronavirus, è stato senza ombra di dubbio Jérémie Boga: francese che però ha scelto la cittadinanza ivoriana dopo il percorso nelle giovanili dei Bleus, classe ’97 ed eclettico esterno offensivo tutto corsa, fantasia e capacità di vedere la porta. Questo è il suo secondo anno nel Sassuolo: nel primo si era già fatto notare ma il suo utilizzo era stato minore, di fatto Roberto De Zerbi gli aveva fatto maturare esperienza ma si vedeva che l’idea di fondo fosse quella di dargli una maglia da titolare nella stagione seguente. Detto, fatto: Boga nel 2019-2020 è letteralmente esploso, prima della pausa aveva già segnato 8 gol in Serie A stracciando il suo precedente record in singolo campionato, che peraltro (con 3 reti) aveva toccato sempre con la maglia degli emiliani.

Inevitabile dunque che le big del nostro campionato ci stiano pensando: magari Boga ha ancora bisogno di apprendistato se inserito nella rosa di una grande squadra, con un ruolo più che altro da riserva di lusso pronto a subentrare nella ripresa per portare brio e dinamismo al reparto offensivo, ma le occasioni anche economiche sono certamente importanti. Il Napoli era stata la prima squadra a farsi avanti, dovendo eventualmente pensare a cambiare là davanti; tuttavia il rinnovo di Dries Mertens ha allontanato i partenopei, che stanno più che altro pensando a un esterno che giochi a destra (l’ivoriano agisce prevalentemente sull’altro lato) e a una prima punta. Adesso, come riporta Sport Mediaset, a farci più di un pensiero sarebbe il Milan.

BOGA AL MILAN?

I rossoneri, nel loro reparto avanzato, non sono poi messi malissimo: anche se Zlatan Ibrahimovic dovesse partire potrebbero comunque lanciare un progetto giovane e fondato sulla maturazione di Ante Rebic – che ha mostrato il suo potenziale all’inizio del 2020 – e di un Rafael Leao che potrebbe essere schierato da prima punta. Aggiungere Boga a questi due calciatori farebbe comunque mancare il centravanti o l’elemento di peso anche a livello di leadership, ma intanto il Diavolo potrebbe creare un assetto che duri nel tempo aspettando il pezzo da novanta. Boga è formalmente legato al Chelsea: ovvero, il Sassuolo ha sborsato 3,5 milioni di euro per portarlo a Reggio Emilia ma i Blues hanno la possibilità di una ricompra sulla base di 16 milioni. Anche la squadra inglese ha uno stuzzicante pacchetto “verde” tra Mason Mount e Tammy Abraham (più Bobby Gilmour, che però gioca decisamente più indietro) ma Frank Lampard non sembra per ora intenzionato a riportare l’ivoriano nella sua rosa.

A questo punto però gli scenari potrebbero essere due: senza riscatto, Boga diventerebbe un calciatore del Sassuolo a tutti gli effetti e sarebbero i neroverdi a dover fissare il prezzo. Vada come vada, la società realizzerà una plusvalenza importante e sarebbe anche nelle condizioni di incassare ben più dei 16 milioni richiesti dal Chelsea. Il quale, dal canto suo, potrebbe comunque riprendersi il ragazzo per poi monetizzare; troverebbe qualche acquirente idealmente disposto a superare anche i 20 milioni per accaparrarselo. Il Milan, ad ogni modo, sa bene che al Sassuolo potrebbe offrire quei famosi 16 milioni: la dirigenza neroverde si aspettava eventualmente di incassarli e li avrebbe, anche se da un altro acquirente. Che poi si possano inserire delle contropartite nell’affare, magari il cartellino di Davide Calabria o qualche giovane della Primavera in rampa di lancio, è un discorso a parte che meriterebbe comunque un approfondimento; intanto vedremo se la vicenda avrà degli sviluppi anche da Londra.



