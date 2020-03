Boga al Napoli?/ Calciomercato: affare da 20 milioni. Chelsea può far saltare tutto

Operazione più che interessante su cui è al lavoro la dirigenza campana in vista della finestra di calciomercato di giugno, è certo l’approdo di Boga al Napoli, affare che pare mettere d’accorso tutti in casa degli azzurri. Il profilo infatti piace sia a Gattuso che a De Laurentiis e Giuntoli e i tre sono in completa sintonia sull’attaccante in maglia del Sassuolo, appena esploso sotto la direzione di Roberto De Zerbi. Ecco perchè il club non vede l’ora di chiudere tale affare, che stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla Gazzetta dello sport, potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro per l’esterno d’attacco nativo di Marsiglia, che in stagione ha già messo a tabella 8 gol e 4 assist vincenti per il Sassuolo. Ad ostacolare gli affari dei partenopei c’è però il Chelsea, pronto a mettere i bastoni tra le ruote in tale avviata trattativa.

BOGA AL NAPOLI? IL CHELSEA PUO’ OSTACOLARE L’AFFARE

Come è noto infatti Boga è arrivato al Sassuolo questa estate a titolo definitivo dal Chelsea, ma il club dei Blues ha ancora il diritto di ricompra sul giocatore, questo fissato sui 15 milioni di euro. Una cifra considerevole per l’ivoriano, che pure però il club inglese potrebbe valutare di sborsare per il profilo di Boga, specie se nel finale di stagione lo stesso continuerà a firmare prestazioni così importanti. Non è da escludere poi che i Blues vogliano riprenderlo con sè, ma con il dichiarato scopo di rimetterlo sul mercato, ovviamente a cifre più alte. Al Napoli, che pure aveva già messo nel mirino Boga già a gennaio, non resta che attendere una mossa da parte del Chelsea, ma pure pare più che convinto a mettersi in ogni caso in prima fila per lo stesso attaccante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA