Boga al Napoli?/ Calciomercato, De Laurentiis lo vuole: lo finanzierà Lozano

In casa campana si lavora alacremente per la prossima finestra del calciomercato estivo e in tal senso ecco che già il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis pare avere le idee ben chiare sul prossimo 11 da affidare a Gattuso. Stando alle ultime voci di calciomercato, l’approdo più caldo è quello di Jeremie Boga al Napoli: parliamo dunque dell’esterno d’attacco in maglia del Sassuolo, esploso sotto la direzione di De Zerbi solo negli ultimi mesi, e giovane di grandi prospettive. De Laurentiis pare più che convinto della bontà dell’affare e lo sta perseguendo con grandissima convinzione, nonostante il possibile ostacolo del Chelsea (che detiene il diritto di ricomprare sullo stesso Boga): serve ora sola fissare una strategia vincente.

BOGA AL NAPOLI? LA STRATEGIA DI DE LAUENTIIS

De Laurentiis dunque punta tutto sull’arrivo di Boga al Napoli per la finestra di giugno e certo il presidente campano ha pronto un piano di successo per chiudere l’operazione. In attesa che il Chelsea faccia la sua mossa, la dirigenza azzurra, stando alle ultime voci raccolte dai colleghi della Gazzetta dello sport, ha già fissato la sua strategia. Come è noto il Sassuolo chiede non meno di venti milioni per separarsi dal giocatore ma il Napoli sa come far abbassare le pretese alla controparte e pure ha già individuato il modo di far cassa. Per finanziare l’acquisto di Boga da parte del Napoli infatti, nella finestra di mercato di giugno verrà messo su mercato il cartellino di Lozano. Il messicano, arrivato in azzurro solo la scora estate non ha convinto nessuno: per lui appena 28 presenze in stagione e 1460 minuti di gioco, con appena tre gol offerti finora.



