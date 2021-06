Bohdan Beyba, duro con Samantha Curcio: “Ha voluto umiliarmi”/ L’ex Uomini e Donne…

Sono passate alcune settimane da quando Samantha Curcio ha concluso la propria avventura sul trono di Uomini e Donne scegliendo Alessio Cennicola con cui è felicemente fidanzata, ma l’ex corteggiatore Bohdan Beyba è tornato sul giorno della scelta. Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, Samantha, dopo aver scelto Alessio ricevendo un sì come risposta, ha spiegato a Bohdan i motivi del suo rifiuto. Il tutto è avvenuto davanti al suo nuovo fidanzato ed oggi, il corteggiatore rifiutato, ai microfoni di Fanpage, si scaglia contro l’ex tronista. Nelle modalità scelte da Samantha per annunciare la sua scelta, Bohdan vede una vendetta nei suoi confronti. “Voleva vendicarsi. È stata una scelta pensata. Anche il discorsetto che ha fatto, è stata una sorta di vendetta. È stato brutto a livello: già non sei la scelta, poi lei ti fa entrare con lui davanti e ti rimprovera di fronte a tutti. Non serviva stare lì a continuare a caricare”, ha spiegato l’ex corteggiatore.

Matteo Ranieri "Sophie Codegoni? Avrei dovuto capire certe cose"/ "Ora sono single"

Bohdan Beyba: “Samantha Curcio e Alessio? L’unica coppia innamorata è quella di Giacomo e Martina”

Dopo un mesa dalla scelta a Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Cennicola sono felici insieme. Sui social, si mostrano spesso innamorati e sorridente, ma secondo Bohdan, l’unica coppia sinceramente innamorata che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne è quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado. “Qualche mese dureranno sicuramente. Ma l’unica coppia che credo sia uscita dal programma quest’anno sinceramente innamorata è quella formata da Martina e Giacomo”, ha detto. E su un’eventuale proposta per diventare tronista ha aggiunto: “Non credo riceverò mai questa chiamata (ride, ndr). Ci sono persone molto più adatte di me nei gusti del pubblico. Ma se mi fosse proposto accetterei volentieri”.

LEGGI ANCHE:

Veronica Ursida e Stefano Torrese/ Gli ex Uomini e Donne a cena insieme, ma...Uomini e Donne/ News 4 giugno: Samantha Curcio, replica agli haters "Mi sono..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA