Bohemian Rhapsody/ Il film su Freddy Mercury in onda oggi mercoledì 1 marzo su Rai 1

Bohemian Rhapsody, film di Rai 1 sui Queen diretto da Bryan Singer

Il film Bohemian Rhapsody andrà in onda oggi mercoledì 1° marzo su Rai 1 alle ore 21:30. La pellicola, che notoriamente ripercorre la storia del gruppo musicale dei Queen, e in particolare quella di Freddy Mercury, è stata girata da Bryan Singer nel 2018. Il film Bohemian Rhapsody ha una durata di 124 minuti, ed è stato distribuito in Italia da 20th Century Fox.

Nel ruolo di Freddy Mercury c’è Rami Malek, che prima di allora aveva acquisito notorietà grazie al ruolo recitato nella serie Mr Robot (oltre all’apparizione in Una Notte da Leoni). A completare la controparte cinematografica dei componenti dei Queen ci sono Ben Hardy nei panni di Roger Taylor, Gwilym Lee come Brian May, e Jospeh Mazzello nel ruolo del batterista John Deacon.

Musiche e montaggio del film Bohemian Rhapsody sono a cura di John Ottman (inclusi i riarrangiamenti delle canzoni dei Queen), mentre il soggetto e la sceneggiatura portano i nomi di Anthony McCarten e Peter Morgan; la scenografia è invece opera di Aaron Haye e la fotografia è stata affidata a Newton Thomas Sigel.

Bohemian Rhapsody, la trama del film

Bohemian Rapsody, in onda oggi mercoledì 1° marzo su Rai 1, racconta la storia della rock band dei Queen e del front man Freddy Mercury, partendo dalla loro nascita negli anni ‘70 fino all’iconico concerto Live Aid del 1985. Il film si apre raccontando i primi incontri e i primi concerti della band durante il periodo del college, per poi mostrare come la loro amicizia si sia solidificata e il loro stile evoluto seguendo le tendenze del tempo e creandone di nuove. Nel film Bohemian Rhapsody assistiamo alla nascita di alcune tra le canzoni più famose della discografia della band e alla loro definitiva consacrazione con il tour negli stati uniti e la fama mondiale.

Ai punti salienti della loro carriera si mescolano le vicissitudini personali, come il coming out di Freddy Mercury e il conseguente divorzio dall’amata Mary, la relazione con Paul Prenter e l’allontanamento del cantante dalla band all’apice del loro successo. Ed è proprio grazie a Mary che Freddy trova il coraggio di lasciarsi alle spalle la relazione con Paul e tornare dalla band, la sua vera famiglia. È qui che Freddy confessa ai suoi amici di aver contratto l’AIDS, malattia che lo porterà alla morte nel 1991. Insieme, i Queen fanno ritorno sul palco del Live Aid, il mega concerto benefico tenutosi a Wembley nel ‘85 che fa da sfondo al finale energico del film.

