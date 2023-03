Bohemian Rhapsody: significato e storia vera Freddie Mercury/ Leggende del rock

Bohemian Rhapsody, il significato della canzone dei Queen

“Bohemian Rhapsody” è il film sulla vita di Freddie Mercury con protagonista Rami Malek. Un film capolavoro che ha vinto 4 Premi Oscar: Premio miglior montaggio a John Ottman, Premio miglior montaggio sonoro, Premio miglior sonoro, Premio migliore attore protagonista a Rami Malek. Il titolo del film è ispirato ad una delle canzoni più belle dei Queen contenuta nell’album “A Night at the Opera”. Cosa significa Bohemian Rhapsody? La canzone, tra le più amate e famose dei Queen, ha cambiato la storia del rock e ancora oggi non è chiarissimo il suo significato. Per la BBC America, il significato di “Bohemian Rhapsody” potrebbe essere legato alla sessualità di Freddie Mercury ed alle difficoltà poi verificatesi nella sua relazione con l’ex fidanzata Mary Austin.

Non solo, c’è chi pensa che possa raccontare di quando Freddie ha abbandonato, all’età di 18 anni, l’isola di Zanzibar per trasferirsi alla volta della Gran Bretagna. “Penso che la gente la dovrebbe semplicemente ascoltare, pensarci e poi deciderne il significato che ha per loro” ha detto lo stesso Freddie Mercury in “Freddie Mercury: A Life in His Own Words”.

Bohemian Rhapsody, il film su Freddie Mercury e sui Queen

La pellicola Bohemian Rhapsody è un film di genere biografico, drammatico, musicale del 2018, diretto da Dexter Fletcher, Bryan Singer, con protagonisti Rami Malek e Mike Myers. Nel film viene raccontata la storia dei Queen e della nascita di una leggenda: quella di Freddie Mercury. Dall’incontro tra i componenti con Freddie fino al successo mondiale. Non solo, spazio anche alla vita sentimentale dell’artista che è stato fidanzato con Mary Austin, il grande amore della sua vita a cui dedicò “Love of my Life”.

Un viaggio alla scoperta dei Queen e di Freddie Mercury che si sono sempre amati, nonostante come in tutte le band, non siano mancati litigi, discussioni ed incomprensioni. La band non hai mai pensato a separarsi né tantomeno Freddie Mercury è stato fatto fuori dalla band anche se per un periodo si è dedicato ad una carriera solista. Nel film si parla anche della malattia di Freddie Mercury e si conclude con il concerto finale al Live Aid.











