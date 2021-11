Bohemian Rhapsody/ Su Rai 1 Rami Malek è Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, film di Rai 1 sulla vita di uno dei più grandi musicisti del rock sinfonico

Bohemian Rhapsody va in onda su Rai 1 oggi, 24 novembre 2021, a partire dalle ore 21,30. Si tratta di un co-produzione britannica e americana tra le case GK Films, New Regency Pictures, Queen Films Ltd. e TriBeCa Productions, bio pic sulla vita e l’ascesa al successo di uno dei grandissimi musicisti del rock sinfonico e glam contemporaneo: Freddie Mercury e i suoi Queen, una band che ha cambiato il modo di vedere le cose nel rock e di proporre musica.

Nel ruolo iconico di Freddie Mercury un attore scoperto in questo lungometraggio, ora talento sul quale tutto lo shobiz della celluloide punta molto per il futuro, Rami Malek, americano di nascita ma egiziano d’origine, quindi, con un po’ di trucco, ideale per ruoli nei quali è richiesta una mimica e un allure orientale, non a caso il leader dei Queen è d’origine indiana. Rami Malek l’abbiamo amato anche in passato con ‘Notte al museo – Il segreto del faraone’, ‘Il sangue di Cristo’, recentemente invece ha raccolto ottime critiche con il thriller ‘Fino all’ultimo indizio’.

Bohemian Rhapsody, trama: la storia di Freddie Mercury

Ora soffermiamoci sulla trama di Bohemian Rhapsody. Farrokh Bulsara vive in Inghilterra, ha ventiquattro anni, è un giovane pieno di idee come tanti che frequenta l’Università, con buoni, tutto sommato profitti. La sua famiglia è Parsi, quindi originaria dell’India prima delle indipendenze di Pakistan e Bangladesh, e la sua propensione è quella di voler diventare una rockstar a tutti gli effetti, quindi, il primo passo, è di formare una band e cambiarsi il nome dandosi un monicker che lo identifichi. Si chiamerà da quel momento Freddie Mercury, la sua banda saranno i Queen e la loro musica cambierà il mondo del rock introducendo in un certo progressive elementi di sinfonica, di pazzia voluta, di qualcosa che il mondo non aveva mai visto e ascoltato.

Video, il trailer del film “Bohemian Rhapsody”





