Bold Pilot – Leggenda di un campione/ Su Canale 5 il film con Ekin Koc (9 agosto)

Bold Pilot – Leggenda di un campione va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Turchia nel 2018 con la regia affidata a Ahmet Katikis il quale si è occupato anche nella scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Serkan Yoruk. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Ekin Koc, Farah Zeynep Adbullah, Fikret Kuskan, Sibel Tascioglu, Serkan Ercan e Erdem Akakce.

Bold Pilot – Leggenda di un campione, la trama del film

Ecco la trama di Bold Pilot – Leggenda di un campione. Nel corso degli anni 90 un uomo di nome Hallis di origini turche proviene da un piccolissimo villaggio della regione dell’Anatolia. Fin da quando era un tenero bambino, ha sempre desiderato diventare un esperto di cavalli ed in particolar modo di gareggiare in un corso internazionale di cavalli per mettere in essere tutto il suo talento. Il suo sogno insomma è quello di diventare un fantino di grande fama internazionale e per realizzarlo deve ovviamente lasciare la sua piccola cittadina ed andare a vivere dove c’è una maggiore opportunità di mettersi in mostra. In particolare, si trasferisce nella più caotica città di Istanbul dove entra nel giro del mondo dell’ippica, qui conosce una persona che gli permette di avere un’importante chance per dimostrare di poter essere competitivo in questo settore sportivo.

Il giovane fantino farà la conoscenza anche di un proprietario di uno stallone affetto da diverse problematiche che non ha mai permesso di ottenere vittorie o quantomeno piazzamenti interessanti in grandi corse. Il giovane fantino dimostra interesse per lo stallone ben sapendo come questa potrebbe rappresentare una delle poche opportunità di vincere nell’ambito della sua carriera. Inoltre, questo gli permette anche di stare a stretto contatto con Begum, ossia la bella e giovane figlia del proprietario del cavallo. Il fantino inizierà a lavorare quotidianamente per stabilire una certa connessione di intenti con lo stallone e soprattutto per migliorare le sue capacità In questo sport. Tuttavia, questo gli permetterà anche di legare ulteriormente con la figlia del proprietario con la quale nascerà un bellissimo rapporto sentimentale che tuttavia sarà contrastato per diverse situazioni che si intrecceranno al mondo dell’ippica.

