ARTIGIANO IN FIERA/ Video Bolina Sail, le borse del vento con vele nautiche riciclate

Un piccolo laboratorio a Lignano Sabbiadoro in cui le vele nautiche oramai in disuso vengono recuperate, lavorate sapientemente e poi trasformate in borse e altri accessori di design: nel padiglione virtuale dell’edizione 2020 di “Artigiano in Fiera” -l’oramai tradizionale kermesse dedicata al mondo dell’artigianato e che quest’anno, in via eccezionale, si svolge in forma digitale attraverso la piattaforma di streaming ed e-commerce appositamente dedicata- c’è spazio anche per la creatività e per l’idea di una coppia di Udine che attraverso il marchio Bolina Sail mostra come tutto, ma davvero tutto, possa essere recuperato. “Le borse del vento” è uno dei claim della loro impresa artigianale e restituisce bene anche il concept del loro stesso lavoro. E a detta di Emanuele e Nicole, che hanno fatto diventare quella che era una passione nella loro attività principale, i prodotti del loro laboratorio sono creazioni originali e dedicate a tutti coloro che un po’ sono anticonformisti e amano uscire fuori dagli schemi quando si parla di look e design dato che ogni vela da cui producono borse e accessoristica ha infatti alle spalle una storia unica e irripetibile.

BOLINA SAIL AD “ARTIGIANO IN FIERA 2020”: BORSE E ACCESSORI RICAVATI DA VELE NAUTICHE

Insomma, unicità e originalità sembrano essere le direttrici del lavoro di Nicole ed Emanuele: come racconta quest’ultimo, in una video-intervista realizzata proprio per l’edizione 2020 di “Artigiano in Fiera”, tutto è nato per caso come anche il loro incontro: “Lei lavorava in una veleria e faceva già borse nel tempo libero, io invece ero un consulente informatico… insomma facevo tutt’altro” esordisce il diretto interessato che spiega come l’interesse iniziale del pubblico per le loro creazioni li ha spinti a far diventare quella di Bobina Sail l’attività principale e la passione di ogni giorno. A Lignano Sabbiadoro, rinomata località turistica in provincia di Udine, nasce la loro linea di borse e accessori che “non sono solo realizzati con materiali di riciclo ma anche un modo per le persone di esprimere la loro personalità ed essere unici” anche perché sono tutti pezzi unici e numerati a mano. “Per i clienti esigenti creiamo anche borse personalizzate” continua Emanuele che spiega questo rapporto simbiotico con la vela e il mare ricordando che ogni mattina che si recano al loro laboratorio hanno la fortuna di passare per la darsena, vedendo le barche e la laguna. “Siamo proprio qui nel territorio, ed è dove vogliamo stare” conclude con l’orgoglio di chi è attaccato ai propri luoghi di origine.





