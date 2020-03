Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera: coronavirus 30 marzo

L’ultimo bollettino della Regione Lombardia sull’epidemia di coronavirus è decisamente più positivo rispetto a quello del giorno precedente. Si è scesi dai 542 morti di sabato ai 416 di ieri. I contagiati invece sono 1.592, per un totale di 41.007 casi. Ma sono numeri destinati a cambiare oggi, con la nuova conferenza stampa dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. L’auspicio è che i dati di oggi, lunedì 30 marzo 2020, confermino le indicazioni finora arrivate, cioè che la situazione sta leggermente migliorando e che la curva del contaggio potrebbe a breve cominciare a scendere. L’appuntamento è fissato al pomeriggio, tra le 17 e le 17.30, di solito prima del bollettino della Protezione civile: sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online. Ma non si tornerà subito alla normalità. «Da qui ai prossimi mesi dovremo avere un modo di vivere diverso, andando in giro con le mascherine e scaglionando la nostra vita sociale per un numero significativo di mesi», ha dichiarato Gallera nel punto di ieri. Secondo Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Milano, per altri 7-10 giorni «continueranno ad arrivare persone al pronto soccorso» e per «quattro o cinque continueranno ad esserci decessi».

BOLLETTINO LOMBARDIA, FONTANA: “FORSE PICCO RAGGIUNTO”

La provincia di Milano cresce di più nella Regione Lombardia per numero di contagi. Sono stati registrati infatti 546 nuovi contagi, mentre il giorno prima erano 314. Quindi il totale è di 8.329 casi, superiore al totale della provincia di Brescia. A Milano città, invece, l’incremento è stato di 247 casi, mentre sabato erano stati 150, per un totale di 3406 positivi. Ma Bergamo resta quella più colpita: i casi sono 8527, anche se prosegue il trend discendente, visto che c’è stato un aumento di soli 178 casi, mentre sabato erano 289. Nel Bresciano purtroppo non si riesce ancora a invertire la tendenza: i contagiati sono 335, mentre il giorno precedente erano stati registrati 373 contagiati per un totale quindi di 8.013 casi. In ogni caso il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana resta ottimista: «Dovremmo essere molto vicini o forse aver raggiunto il picco». Infine, evidenzia un altro aspetto emerso dal bollettino poi fornito nella conferenza stampa della Regione Lombardia: «Non c’è più quella crescita che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. Questo secondo gli epidemiologi dovrebbe preludere ad una riduzione di contagi».

LA CONFERENZA STAMPA DI IERI DELLA REGIONE LOMBARDIA





