Superato il periodo di “inflazione”, un report di Altroconsumo evidenza che le bollette dell’acqua sono aumentate. Il documento riporta il periodo del 2023 confrontato al 2024, evidenziando un rincaro del 4% e con un picco che si avvicina al 10%.

Ciascun nucleo familiare – come si evince dal report – avrebbe un costo annuo corrispondente a 470€. In ogni città la situazione è differente l’una dalle altre, e vediamo con esattezza quali sono i capoluoghi in cui si sono verificati più rincari e dove invece la spesa è rimasta tale e quale.

Spegnimento riscaldamento 2025/ Quando scatta l'obbligo da zona a zona

Bollette dell’acqua aumentate nei capoluoghi italiani

Per comprendere dove le bollette dell’acqua sono aumentate il report di Altroconsumo ha mostrato 87 capoluoghi italiani, e prendendo come riferimento un nucleo familiare composto da 3 componenti che come da ISTAT, consumerebbe 180 metri cubi annui di acqua.

Ue multa case automobilistiche per cartello sul riciclo veicoli fuori uso/ Coinvolte anche Stellantis e Acea

I veri rincari si possono appurare nei capoluoghi delle singole Regioni italiane, prevalentemente a Bologna, Venezia, Bolzano e presso l’Aquila, dove l’incremento ha superato il 9%. L’unica città in cui è stata notata una riduzione è stata Trento, che ha totalizzato il -0,5% rispetto agli anni scorsi.

Anche all’interno di ogni Regione si verificano dei prezzi diversi tra città in città. Ad esempio, tra Milano e Brescia il costo varia di circa 300€, tra Catania e Caltanissetta per poco più di 380€ e tra Roma e Frosinone ancor più evidente, una differenza di 445€.

ECOTASSE/ Più di 54 miliardi: una zavorra che le imprese rischiano di “pagare due volte”

Incentivi sul costo dell’acqua

Affiancato al bonus sociale per le utenze rientra il bonus per l’acqua. A differenza degli incentivi fissi previsti per gas e luce, lo sconto idrico dipende da diverse fattori, tra cui ad esempio la località geografica in cui ci si trova.

Per individuare lo sconto idrico è necessario accedere al portale del gestore di competenza (è individuabile in bolletta) e accertarsi delle tariffe ma anche della somma complessiva pubblicata in elenco.

Dal momento in cui l’incentivo sulle bollette dell’acqua è applicato autonomamente, il nostro suggerimento è di aggiornare l’ISEE così da non perdere lo sconto che si basa anche sul reddito complessivo del futuro beneficiario.